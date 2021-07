Belgique - Italie (1-2) / Mancini : "Encore beaucoup à donner"

EURO 2020 - Heureux de la qualification en demi-finale, Roberto Mancini, le sélectionneur de la Squadra Azzura, a expliqué que son équipe avait beaucoup à donner dans cette compétition.

Mancini : "On vient de loin"

Sur la qualification en demi-finale

"Nous avons marqué deux buts et nous aurions pu en marquer davantage. Je pense que la victoire est pleinement méritée. "

"Je ne pense pas que nous ayons trop souffert à aucun moment du match. Pour battre une équipe comme la Belgique, il faut une grande performance de tout le monde et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui."

"Je suis vraiment ravi de la manière dont a joué mon équipe, nous avons joué superbement. Je les en remercie, mais j'étais certain qu'il en serait ainsi. C'était important de faire une grande performance, nous n'aurions pas pu faire mieux."

"Nous allons savourer, nous reposer et récupérer avant ce match très difficile qui nous attend. Nous allons aller à Wembley avec la certitude que nous sommes une équipe avec encore beaucoup de choses à offrir dans ce tournoi."

Sur l'Espagne et le bilan depuis 2018

"Nous savons que l'Espagne nous donnera du fil à retordre. Je crois que nous n'avons cessé de progresser, d'avancer. Il y a des pistes d'amélioration, mais surtout la volonté de rebondir après la déception de ne pas s'être qualifié pour la Coupe du monde."

"Cela fait plusieurs mois qu'on parle de cette équipe de manière positive, il faut féliciter les joueurs pour cela, car on vient de loin et on continue de progresser. Je suis fier d'être l'entraîneur de cette équipe."

Bonucci : "L'important, c'est le groupe"

Leonardo Bonucci, défenseur de l'Italie, au micro de Sky Sport

"Une fois encore, on a démontré nos valeurs, abnégation, envie de souffrir, humilité, le coeur de l'Italie. Tout cela s'est encore vu ce soir. C'est la satisfaction la plus importante, cela signifie qu'on devient grand."

"Chaque jour on ajoute quelque chose à cette aventure, chacun de nous met quelque chose de plus. L'important c'est le groupe. Oui, j'ai mal aux genoux mais rien ne compte lors de ces matches."

Marco Verratti, milieu de l'Italie, au micro de Sky Sport

"On est ému oui, c'est fantastique de vivre ça. On est là, match après match. On a fait beaucoup de sacrifices. Ce soir, on va fêter, parce que c'est une grande victoire contre une grande équipe. On espère donner une satisfaction à tous les Italiens, mais on n'a encore rien fait."

"Spinazzola ? Il s'est gravement blessé. On lui dédie cette victoire. Il a fait un grand Euro, ce sera une grande perte."