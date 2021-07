Belgique – Italie : Compos, Stats, voilà ce qu’il faut savoir

Voilà ce qu’il faut savoir sur le quart de finale qui se joue vendredi 2 Juillet à Munich entre la Belgique et l’Italie à 21h00.

Vendredi soir deux favoris à la victoire finale s’affrontent pour un quart de finale très excitant. Après des huitièmes de finale difficiles où la Belgique et l’Italie ont peiné pour s’imposer, ce match devrait être également très serré entre deux formations qui prennent très peu de buts.

Belgique – Italie

Stade : Allianz Arena Munich (Allemagne)

Arbitre : Slavko Vincic (Russie)

Compositions probables :

Belgique : Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – T.Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier – Mertens (ou Hazard), Lukaku, Carrasco (Ou De Bruyne)

Sélectionneur : Roberto Martinez

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne

Sélectionneur : Roberto Mancini

Les Chiffres à connaître :

1

Derrière l’Angleterre qui n’a pas pris de buts, la Belgique et l’Italie sont les meilleures défenses de l’Euro 2020 avec un but encaissé pour chaque sélection.

8 et 9

Les deux formations sont aussi deux des meilleures attaques du tournoi avec 8 buts marqués par les Belges et 9 pour les Italiens.

31

La formation entrainée par Roberto Mancini reste sur une série de 31 matches sans défaites. De son côté la Belgique n’a plus connu la défaite depuis 13 rencontres.

3

Romelu Lukaku a inscrit trois buts lors de l’Euro. Ses partenaires Kévin de Bruyne et Thomas Meunier ont eu délivré deux passes décisives chacun.

1

Lors de son huitième contre le Portugal, la Belgique a marqué son seul tir cadré.

87

Depuis le début de l’Euro, l’Italie a tiré 87 fois au but. C’est la formation qui se procure le plus d’occasions par match devant le Danemark (77) l’Espagne (68) et la Suisse (60).

33,8

Spinazzolla est le joueur qui a été chronométré avec la vitesse la plus élevée depuis le début de l’Euro. Le latéral italien a atteint la vitesse maximale de 33,8 km/h, à égalité avec le Hongrois Nego et devant le Français Kingsley Coman (33,7).

97,7

Hormis les défenseurs, Witsel est le joueur de champ avec le moins de déchet dans ses passes. Il atteint 97,7% de précision dans ses transmissions. Il est suivi dans ce classement par Marco Verratti (95%) et Jorginho (94,3%).

5

Cela fait cinq ans que les deux équipes ne se sont pas affrontées. Leur dernière confrontation avait eu lieu lors de l’Euro 2016. Les Italiens s’étaient imposés 2-0.