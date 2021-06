Belgique - Russie (3-0) / Portés par Lukaku, les Diables réussissent leur entrée

EURO 2020 - Largement supérieure, la Belgique a dominé la Russie (3-0), samedi 12 juin, à Saint-Pétersbourg. Romelu Lukaku a inscrit un doublé et porté son équipe vers le succès.

Ce qu'il faut retenir de la rencontre

La Russie a logiquement remporté son premier match de l'Euro 2020. Le seul point noir a été le retour des vestiaires où il y a eu un quart d'heure de flottement.

Auteur d'un doublé, Romelu Lukaku a porté les siens vers la victoire grâce à deux buts de renard des surfaces. Une frappe en pivot du pied gauche, puis une course en profondeur conclue avec une frappe du pied droit.

Remplaçant au coup d'envoi, Thomas Meunier a aussi marqué le match de son empreinte. L'ancien joueur du PSG a marqué à la 34e minute, avant d'adresser une passe décisive à Lukaku en fin de match (88e).

L'Euro est terminé pour Timothy Castagne. Sorti à la 28e minute après un choc avec le Russe Daler Kuzyaev, le joueur de Leicester souffre d'une double fracture au niveau du visage. "Timothy devra subir une opération, ce qui signifie malheureusement que son championnat d'Europe est déjà terminé", a précisé Roberto Martinez à son sujet.

Ils ont dit

Eden Hazard, milieu offensif de la Belgique, sur son entrée en jeu

"Aujourd'hui, j'avais de bonnes sensations. Les jambes étaient OK, ça fait du bien. Je vais enchaîner les entraînements et les matches. Petit à petit, je vais retrouver la confiance avec le ballon, c'est ce qui m'a manqué."

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, sur la performance de son équipe

"C'est une bonne prestation, c'est toujours très difficile d'entamer un tournoi de ce type. L'équipe a été très concentrée. On n'a pas encaissé de but. On peut monter en puissance avec cette victoire."

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, sur Christian Eriksen

"Il y avait beaucoup de tristesse, on regardait le match en direct. Cinq minutes après, on avait notre réunion d'équipe. On n'avait pas envie de parler foot. On était très choqués, tristes."

"Des joueurs étaient en larmes. On pense à lui. On était choqués, c'était une réaction naturelle. On priait pour avoir de bonnes nouvelles de Copenhague."

Les chiffres à retenir (avec OPTA)

26 - Romelu Lukaku a été impliqué dans 26 buts lors de ses 19 dernières sélections avec la Belgique (22 buts, 4 passes décisives).

62 - Déjà meilleur buteur de l'histoire de la sélection de Belgique, Romelu Lukaku a ajouté deux nouveaux buts à son compteur.

22 - C'est le nombre de minutes jouées par Eden Hazard face à la Russie.