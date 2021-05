Benzema sur son retour avec les Bleus : "Tellement fier"

Sélectionné par Didier Deschamps pour le Championnat d'Europe, après cinq ans d'absence avec les Bleus, Karim Benzema s'est dit fier de revenir avec le groupe France.

Karim Benzema a vu Didier Deschamps pour régler ce qui devait l'être. Mais il a aussi réagi à son retour en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid a posté un message sur ses réseaux sociaux, mardi 18 mai, en soirée, en guise de réaction officielle à sa convocation dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour le Championnat d'Europe 2020.

"Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a écrit un Benzema soulagé sur ses comptes twitter et instagram.

Benzema voulait revenir avec les Bleus

Plus sélectionné depuis octobre 2015, l'attaquant aux 81 sélections (27 buts) souhaitait plus que tout revenir dans le groupe France. Sa situation s'est décantée après une rencontre, en physique, avec le sélectionneur de l'équipe de France. "Il est prêt depuis six ans", avait d'ailleurs précisé son ancien agent, et conseiller, Karim Djaziri dans un entretien donné à RMC en avril dernier.

"Pourquoi maintenant. Écoutez, je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim, ni moi non plus, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Si j'en suis arrivé-là, c'est qu'il y a eu des étapes importantes, dont une très importante : on s'est vus. On a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante", a précisé Deschamp à Nathalie Iannetta et Marie Portolano, chargées d'interroger le sélectionneur après l'annonce de la liste des 26.

"Je pense que je ne vais pas vous dévoiler un mot de la discussion entre nous deux, ça ne nous regarde que tous les deux. Mais il en avait besoin, j'en avais besoin", a assuré le champion du monde 1998.