Bleus / Benzema : "J'aime jouer avec Mbappé"

EURO 2020 - Interrogé dans Téléfoot, dimanche 13 juin, Karim Benzema est revenu sur sa relation technique avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Sur Kylian Mbappé

"Je l'avais vu à la télévision et je l'avais affronté en Ligue des champions. Pour son jeune âge, il fait partie des meilleurs. J'aime beaucoup jouer avec lui, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui car c'est quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment. Il va très vite, il sait jouer en une touche, il sait décrocher. Donc, c'est important que l'équipe de France ait un joueur comme lui."

"Il y a toujours des choses à améliorer, de toute façon dans le foot. L'essentiel c'est d'être présents lors des matches importants et faire la différence. On tente beaucoup de choses aux entraînements, donc je n'ai pas de soucis sur le match, donc ça va passer. Comme je l'ai dit c'est un très bon joueur, un grand joueur. En tous cas, il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi, j'aime jouer avec lui."

Sur le trio avec Griezmann et Mbappé

"De toute façon, les grands joueurs, on n'a pas besoin de faire 100 matches ensemble je dirai parce qu'il y a une telle facilité techniquement, c'est facile de jouer ensemble."

"Après, les mouvements se font l'un par rapport à l'autre. Après, si un part en profondeur, l'autre doit décrocher. Après, sur le terrain, c'est beaucoup de mouvements. Je pense que face à des équipes qui jouent très bas dans leur camp, il faut bouger et surtout bouger ensemble."

Sur son intégration

"Oui ça s'est très bien passé, j'ai été bien accueilli. J'ai retrouvé des joueurs, j'ai appris à en connaître d'autres et après comme je l'ai toujours dit, là où je me sens le mieux c'est sur le terrain. Donc, avec des joueurs de ce calibre-là. Non, c'était très très bien. Maintenant, place aux choses sérieuses."