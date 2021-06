Bleus / Benzema se sent "opérationnel" pour l'Allemagne

EURO 2020 - Interrogé dans Téléfoot, dimanche 13 juin, Karim Benzema a rassuré sur son état physique. L'attaquant se sent "opérationnel" pour le match face à l'Allemagne.

Sur son état physique

"Je vais très bien, j'ai pu reprendre l'entraînement hier (samedi, ndlr) avec le groupe et ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de douleurs. Donc opérationnel."

"Non, je n'ai pas pensé à ça (à un forfait, ndlr). C'était une grosse douleur, mais après c'est qu'un coup et il ne fallait pas forcer dessus en restant plus de minutes sur le terrain, donc j'ai décidé de sortir et surtout on a un très bon staff médical, un très bon osthéo."

"Là, je pense que si j'ai repris l'entraînement avec le groupe, c'est que j'ai aucune gêné, aucune douleur. Physiquement, je me sens bien parce que j'ai travaillé en salle. Non, je suis à 100%."

"La compétition, on va entrer mardi contre une grosse équipe. Il y a de l'excitation de jouer ce genre de match, après tout le travail effectué à Clairefontaine."