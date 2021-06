Bleus / Griezmann : "C'est dans l'axe que je me sens le mieux"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, dimanche, Antoine Griezmann est revenu sur son positionnement, la panne offensive des Bleus et Karim Benzema, privé de but depuis son retour avec l'EDF.

Sur ses sensations depuis le début de l'Euro

"Évidemment c'est dans l'axe que je me sens le mieux, libre, avec du monde partout autour. Mais sur un côté, je peux rentrer sur le pied gauche et essayer de trouver Karim ou Kylian."

Sur la panne offensive des Bleus

"Chaque attaquant a besoin de mettre ce premier but, plus vite il arrive mieux c'est. 'Kyks' (Mbappé) et Karim (Benzema) ont les occasions, dès que ça va rentrer ça ira tout seul. Il faut rester patients et confiants."

Sur Karim Benzema

"(Benzema n'est pas gagné) par le doute. Il a envie de marquer comme Kylian ou moi, tu en as besoin pour te lâcher, te libérer. Il nous aide beaucoup dans la relation offensivement."

"Quand il en mettra un, le robinet sera ouvert et cela va couler. Il sait qu'il a l'appui du staff et des joueurs, on espère que ce but viendra vite. Le plus chiant serait qu'il n'ait pas d'occasions, ce n'est pas le cas."