EURO 2020 - Passé en conférence de presse, dimanche, Antoine Griezmann a remercié Olivier Giroud pour son attitude positive au sein du groupe France.

Sur l'état d'esprit de Giroud

"Je suis à table avec (Olivier Giroud), le mec a toujours la banane, le sourire. Au vestiaire il donne tout, il parle, sur le terrain il donne tout."

"C'est exceptionnel d'avoir un attaquant comme cela car ce n'est pas facile pour lui non plus. On sait qu'il est prêt à entrer pour faire la différence. C'est génial ce qu'il est en train de faire pour le groupe."