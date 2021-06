Bleus / Griezmann sur le Portugal : "Je préfère enchaîner"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, dimanche, Antoine Griezmann est revenu sur le match nul des Bleus face à la Hongrie (1-1), avant de se projeter sur le choc face au Portugal.

Sur Hongrie - France et le choc face au Portugal

"C'est un peu comme en 2018, on était moyens physiquement en phase de poules et on est arrivés au maximum en finale. Physiquement, on est bien, mais il y a la chaleur du dernier match qui était incroyable. Au premier match, on avait un peu les jambes lourdes en raison de la préparation, mais ça fait partie d'une grande compétition."

"Il faut bien récupérer car le corps a pris un coup. On a le préparateur physique pour, les kinés et le staff pour être bien pour ce match. J'étais très fatigué après le match mais surtout à cause de la chaleur."

"Niveau kilomètres, je n'ai pas dû faire énormément... Je préfère enchaîner (avec le dernier match) mais c'est le coach qui choisit. J'ai l'habitude d'enchaîner, pour moi il n'y a aucun souci, je peux facilement le faire. C'est un match qu'il faudra gagner."

Sur Benjamin Pavard

" 'Ben' a eu un peu de mal en première période, mais il y a toujours la même excuse, on était au soleil, il faisait super chaud. Il était super seul quand il avait le ballon car je ne suis pas un ailier qui reste sur le côté, c'était difficile pour lui de trouver la solution."

"Défensivement, il gagne des duels, en perd, c'est la vie d'un latéral. J'ai essayé de l'aider défensivement sur le dernier match, là beaucoup moins car l'équipe en face n'avait pas le ballon."

"Je sais qu'il aime bien quand on l'aide, je l'ai fait contre l'Allemagne. On est fier de l'avoir. Il va rater des choses, en réussir, le poste de latéral est très dur, c'est compliqué."