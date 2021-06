Bleus / Kimpembe : "Griezmann ? On prend toute sa palette"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, samedi, Presnel Kimpembe, est revenu sur l'actualité des Bleus avant le 8e de finale face à la Suisse. Le défenseur a vanté les qualités d'Antoine Griezmann.

Sur les qualités d'Antoine Griezmann

"Antoine c'est un ancien colchonero (surnom donné aux joueurs de l'Atlético, ndlr), il sait d'où il vient. On connait son sens du sacrifice, il est généreux dans le sens des efforts."

"On sait à quoi il nous sert aussi, pas qu'un joueur défensif, on ne va pas cracher dessus, on prend toute sa palette."

Sur le 1er tour des Bleus

"Franchement, sortir premier du groupe de la mort, moi je prends, ça ne me pose pas de souci."

"Je vous retourne la question : vous préférez être premier avec quelques problèmes pendant le premier tour ou 2e ou 3e avec du beau jeu ? Vous choisissez quoi ?"

"Au bout d'un moment, il faut relativiser et prendre le bon côté des choses. L'objectif, c'était la qualification. C'est chose faite et on en est très content."