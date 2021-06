Bleus / Kimpembe : "Il faut se méfier de la Suisse"

EURO 2020 - Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche 27 juin, Presnel Kimpembe est revenu sur le 8e de finale entre la France et la Suisse.

Sur le 8e de finale contre la Suisse

"Bien sûr qu'il faut s'en méfier. On sait que la Suisse est une grande nation, il n'y a d'ailleurs pas de petite nation."

"On sort d'un groupe de la mort avec une équipe de Hongrie qui nous a montré qu'elle était capable de nous poser beaucoup de problèmes. Donc, voilà, je pense que la Suisse ça va être un beau combat."

Sur le niveau des Bleus

"Nous, on s'est jamais pris pour les favoris. On sait qu'il y a de grandes nations, ici, qui peuvent prétendre à être favorites. On va continuer à bien travailler et à rester dans la même optique."

Est-ce que l'objectif des Bleus reste la victoire finale ?

"Exactement."