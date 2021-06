Bleus / Kimpembe : "Je suis au service du collectif"

EURO 2020 - Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche 27 juin, Presnel Kimpembe est revenu sur le début de compétition des Bleus et ses progrès.

Sur le bilan du 1er tour

Comment il vit sa 1ère compétition comme titulaire

"Très bien. On a fini premiers dans un groupe de la mort, comme on dit. C'est que du positif. On est qualifiés pour les 8es. Cela n'a pas été facile. Cela a été une poule très relevée."

"Forcément, j'ai pris de l'âge, j'ai pris en expérience. Et voilà. Mais la plupart de mes coaches me l'ont dit aussi, de travailler ma concentration, d'être un peu plus calme et concentré. Donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire et pour le moment, c'est plutôt pas mal."

S'il devait dépanner au poste de latéral gauche

"(Seriez-vous prêt à dépanner à ce poste, alors que Deschamps ne souhaite pas le faire, ndlr) Bah forcément. Voilà, j'ai été formé à ce poste-là. Après, si le coach, il vient à me mettre latéral gauche, je ne vais pas dire non car je suis au service du collectif."

Sur un éventuel passage en 3-5-2

"On a forcément moins l'habitude car on a toujours travaillé à quatre défenseurs, donc deux centraux. On l'a déjà fait en équipe de France et au PSG. C'est un système qu'on a déjà travaillé mais ça reste le choix du coach."

Comment il a trouvé Rabiot comme latéral gauche

"Je l'ai trouvé super bon. Quand il est entré, je lui ai dit : 'Tu te mets en mode Marcelo' et tu verras ça va passer."

"On connaît Adrien, on connaît toutes ses qualités. Voilà, c'est un joueur de haut niveau. Il a su s'adapter."

Entretien réalisé par Frédéric CALENGE pour Téléfoot / TF1