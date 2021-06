Bleus / Kimpembe : "Rabiot a déjà joué défenseur en jeunes"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, samedi 26 juin, Presnel Kimpembe a évoqué la pénurie au poste de latéral gauche et l'option Adrien Rabiot, convaincant face au Portugal.

Sur Paul Pogba

"On connaît la qualité de Paul. Après, moi, on va dire qu'il ne m'impressionne plus car je le connais un peu par cœur. Mais c'est sûr que c'est un joueur de haut niveau avec beaucoup de qualité. Défendre sur des passes comme ça, mais on ne va pas donner d'astuces pour les adversaires."

Sur le poste de latéral gauche

"Comme vous l'avez dit, les joueurs ne sont pas forfaits, jusqu'à nouvel ordre ce n'est pas le cas. Si le coach en a besoin, si l'équipe en a besoin, je me tiendrai à disposition de l'équipe."

S'il a discuté avec Adrien Rabiot concernant un retour au poste d'arrière gauche

"Alors, depuis la fin du match, non. Pendant le match forcément car il était à ma gauche, et entrer en jeu ce n'est pas facile."

"Après, Adrien c'est aussi un grand joueur. Il sait s'adapter et jouer défenseur, il l'a déjà fait avec les équipes de jeunes (du PSG, ndlr), même si ce n'était pas forcément latéral. Mais je pense qu'il y a déjà joué auparavant."