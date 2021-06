Bleus / Mbappé ne veut pas parler du PSG : "Je suis ici pour l'équipe de France"

EURO 2020 - Passé en conférence, dimanche 13 juin, Kylian Mbappé est revenu sur sa situation avec le PSG. Focus sur les Bleus , l'attaquant a expliqué qu'il ne voulait rien savoir.

Sur sa situation au PSG

"Cela ne m'intéresse pas. Je suis ici pour représenter l'équipe de France."

"Le Paris Saint-Germain, et avec tout le respect que j'ai pour ce club, et je suis un salarié de ce club, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est l'équipe de France."

"Je veux uniquement parler de l'équipe de France pour ne pas perturber les autres joueurs, ni le groupe, parce que ça reste le plus important."

Sur les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi qui a affirmé qu'aucun joueur ne pouvait influencer la politique de transferts

"Je vais répondre, comme ça se sera très clair : je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ni (au directeur sportif) Leonardo. (...)"

"Je suis un simple joueur de foot et je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain, malgré tout ce qu'on peut dire."