Bleus / Mbappé sur Eriksen : "On est soulagés"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, dimanche 13 juin, Kylian Mbappé est revenu sur le malaise cardiaque de Christian Eriksen.

Sur comment les Bleus ont appris le malaise d'Eriksen

"Nous, on était à l'entraînement. On était vers la fin de l'entraînement, quand le coach l'a annoncé à ceux qui tapaient les coups francs et les penaltys."

"C'est vrai que sur le coup, c'est vraiment terrible, parce que nous on est joueurs, on sait le stress qui a sur le terrain. Et franchement, le match passe après."

Sur la réaction des joueurs danois

"Les joueurs ont eu beaucoup de courage de revenir hier (samedi, ndlr) sur le terrain. La première chose à laquelle je pense c'est qu'il va bien, que sa famille, ses proches, vont bien aussi parce que c'est une épreuve vraiment difficile. On était vraiment tous en stress. On craignait le pire."

"D'après les dernières nouvelles, il va bien. On s'est renseignés encore ce matin, donc on est vraiment soulagés. On espère qu'il y aura encore de bonnes nouvelles à venir et qu'il n'y aura pas d'autre scénario de la sorte dans cette compétition et même dans le futur."