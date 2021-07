Bleus / Noël Le Graët va rencontrer Didier Deschamps "dans la semaine"

EURO 2020 - Invité de Téléfoot, dimanche 4 juillet, Noël Le Graët a annoncé qu'il rencontrerait Didier Deschamps dans la semaine pour revenir sur l'Euro des Bleus.

Sur la discussion avec Deschamps

"Je le reçois dès cette semaine (celle du 5 au 11 juillet, ndlr). Je laisse passer toujours une dizaine de jours, parce que chacun doit réfléchir à ce qui a été bien, pas bien."

"Ce sera dans la semaine. On va passer un moment, à Guingamp, ce sera plus tranquille (dans le même bureau, voir la photo en-dessous, ndlr)."

"D'abord c'est un ami, c'est quelqu'un qui depuis que je l'ai pris n'a jamais déçu. Il est fidèle, il est organisé. (...) C'est un premier échec, on peut parler d'échec, on ne va pas non plus se voiler la face."

Si Deschamps va rester sélectionneur

"Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on allait discuter. Il faut toujours être d'accord pour continuer, avec les mêmes objectifs. Les deux, la Fédération d'abord, l'entraîneur ensuite."

"Donc, on va faire le tour de tout ce qui n'a pas marché et voir ce qu'on peut mieux faire."

Sur une potentielle arrivée de Zidane et le Mondial 2022

"(S'il projette une arrivée de Zidane après le Mondial, ndlr) Non, non. Soyons clairs : chaque chose en son temps. On a une année déjà de qualifications, il faut se qualifier."

"Il ne faut jamais être prétentieux. Vous l'avez vu, à chaque fois qu'on annonce des objectifs élevés, il faut être extrêmement prudents. J'avais dit les demi-finales car je considérais qu'on était dans les quatre meilleures équipes d'Europe, ce que je crois toujours."

"On a raté un match. Donc, maintenant, il va falloir se qualifier. On a aussi une compétition importante au mois d'octobre, ou novembre, je ne sais plus (la France affronte la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations, le 7 octobre prochain à Turin, ndlr). Et puis, on verra comment ça passera au Qatar."