Euro 2020 / Ousmane Dembélé forfait, il quitte le rassemblement des Bleus

EURO 2020 - La compétition est terminée pour Ousmane Dembélé. Touché à un genou face à la Hongrie, l'ailier de l'équipe de France a été déclaré inapte à la compétition. Il quitte le rassemblement.

Blessé, Dembélé quitte le rassemblement des Bleus

C'est un véritable coup dur pour les Bleus. Le staff de l'équipe de France a annoncé, lundi 21 juin, le forfait d'Ousmane Dembélé jusqu'à la fin de la compétition.

Touché au genou lors de la rencontre Hongrie - France, le joueur du FC Barcelone avait passé des examens dimanche soir à l'hôpital de Budapest. Ces derniers n'ont pas été concluants.

A cause d'un délai de récupération jugé trop court, mais non communiqué par le staff des Bleus, l'ailier est contraint de quitter le rassemblement dès maintenant. Le groupe France va rester avec 25 éléments.

La FFF n'a pas encore précisé si Dembélé allait être remplacé ou non.

Digne et les Bleus "tristes"

Interrogé en conférence de presse, Lucas Digne a expliqué que le groupe était "triste" suite à l'annonce du forfait de Dembélé.

"Tout le groupe est forcément très triste, et très déçu, pour Ousmane car c'est un super mec et un super joueur. C'est quelqu'un qui amène énormément de joie dans le groupe et qui apporte sa qualité sur le terrain. On est forcément très tristes."

Le communiqué de l'équipe de France

"Contraint de sortir avant la fin du match Hongrie-France samedi (1-1), l'attaquant des Bleus Ousmane Dembélé 24 ans, 27 sélections) a passé des examens radiologiques dimanche soir à l'hôpital de Budapest.

Les délais de rétablissement sont incompatibles avec son maintien dans le groupe qui dispute actuellement l'UEFA Euro 2020. Des échanges ont eu lieu dès dimanche entre les staffs médicaux de l'Équipe de France et du FC Barcelone.

Après s'être entretenu avec le joueur et le docteur Franck Le Gall, le sélectionneur Didier Deschamps a pris acte du forfait d'Ousmane Dembélé."