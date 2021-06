Bleus / Pogba se tourne vers le Portugal : "On va continuer"

EURO 2020 - Invité de Téléfoot, Paul Pogba est revenu sur la gestion de la déception après le nul face à la Hongrie (1-1), avant de se projeter sur la rencontre face au Portugal.

Sur la différence entre les matches face à l'Allemagne et la Hongrie

"Faut jamais comparer les matches où tu as souvent le ballon, quand tu joues contre l'Allemagne et contre la Hongrie, une équipe qui défend, où on a eu le ballon. On a essayé de les percer et ça a été plus dur contre une équipe refermée comme ça."

"On connaît tous le foot, donc on ne va jamais comparer ces deux matches. Tout le monde connaît le football (...) Je ne vais même pas parler que de l'équipe de France, je vais parler de toutes les grosses nations quand ils jouent contre des petites équipes."

"Je me rappelle, au Mondial 2018, Suède - Allemagne, c'est la première image que j'ai eu. La Suède gagne 1-0 et il y a eu plusieurs matches où des petites équipes arrivaient à marquer et à tenir le score. Des fois, ça arrive, c'est comme ça."

"Nous, on a fait match nul, on a eu beaucoup d'occasions aussi. Eux, ils en ont eu qu'une."

Sur comment le groupe a analysé le match face à la Hongrie

"J'ai dit à la mi-temps et à la fin du match. (...) On reste déçus car on voulait gagner, se qualifier, avec deux victoires. On voulait pas être non pas plus relâchés, mais se qualifier avec une victoire (...) Là ,c'est se qualifier avec un match nul. Il reste encore un match, un objectif est déjà fait. Voilà, on va continuer."

"Le match d'hier était difficile, on devait faire plus, on voulait faire plus. Maintenant, on prend ce résultat comme un : 'Voilà, les gars, on sait que ça ne va pas être facile pour le reste de la compétition'. Ce n'est pas une claque, mais une petite caresse sur le visage, pour dire 'les gars, on sait ce qui nous attend' ."