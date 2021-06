Bleus / Pogba sur Hongrie - France : "On veut toujours gagner"

EURO 2020 - Invité de Téléfoot, Paul Pogba est revenu sur le nul des Bleus face à la Hongrie (1-1). Le milieu de terrain a reconnu qu'il n'avait plus joué dans de telles conditions depuis longtemps.

Sur la récupération après le match

"On s'est reposés quand même car le match était assez tôt. On a pu s'endormir à une heure légère : 23h, minuit, 1h."

Sur les conditions de jeu lors de Hongrie - France

"Pour ma part, cela faisait longtemps que je n'avais pas joué dans des conditions comme ça. Le terrain était sec, le soleil tapait. En Angleterre, c'est souvent la pluie, je ne me rappelle du dernier match où j'ai eu une chaleur pareille."

"Après, ils sont à la maison aussi, ils jouent contre l'équipe de France. Nous, on connaît ces matches. On sait qu'on doit marquer assez tôt, c'est une équipe qui défend très très bien. Après le résultat, ils ont eu une occasion, un but."

Sur les aspirations des Bleus dans cet Euro

"On est durs entre nous. On est durs car on veut toujours gagner, on veut toujours avoir des bons résultats, on veut toujours marquer plus de trois buts."

"Mais vous avez vu, cette compétition est vraiment très serrée. Vous voyez les autres équipes aussi et c'est toujours tendu. Voilà, on est premiers aujourd'hui. C'est le plus important."