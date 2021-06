Opéré, Christian Eriksen est sorti de l'hôpital

EURO 2020 - La fédération danoise de football a annoncé, vendredi 18 juin, que Christian Eriksen avait quitté l'établissement hospitalier où il avait été admis après son malaise cardiaque.

Eriksen opéré et autorisé à rentrer chez lui

Christian Eriksen n'est plus hospitalisé. Six jours après après avoir été admis au Rigshospitalet de Copenhague, après avoir fait un malaise cardiaque de la rencontre entre le Danemark et la Finlande, le milieu de terrain a été autorisé à quitter l'établissement. C'est la Fédération danoise de football (DBU) qui en a fait l'annonce le vendredi 18 juin en début de soirée.

Le milieu de terrain de l'Inter a par ailleurs été opéré avec succès. Comme annoncé ces derniers jours, il a été équipé d'un défibrillateur automatique afin de réguler son rythme cardiaque et prévenir une potentielle rechute.

Je vais bien malgré les circonstances

Eriksen a également rendu une visite à ses coéquipiers au centre d'entrainement de la sélection, à Helsingør, au nord de Copenhague. Il va désormais rentrer chez lui.

"Merci pour les nombreux messages de soutien. Cela a été incroyable de les lire", a précisé Eriksen dans le message transmis par la DBU. "Mon opération s'est bien passée et je vais bien malgré les circonstances. Cela a fait du bien de revoir les autres (ses coéquipiers, ndlr) après leur gros match (défaite face à la Belgique sur le score de 1-2, ndlr). Je serai leur premier supporter lundi prochain contre la Russie."