Compos probables, stats : ce qu'il faut savoir sur France - Allemagne

EURO 2020 - Compositions probables, statistiques, déclarations : voici tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre France - Allemagne. A Munich, les Bleus entament leur Euro 2020.

France-Allemagne : 21h00

Stade : Allianz Arena (Munich, Allemagne)

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP)



Composition probable France :

Lloris (G - Cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé

Sélectionneur : Didier Deschamps

Composition probable Allemagne :

Neuer (G) - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry

Sélectionneur : Joachim Löw

Les chiffres à connaître (avec Opta)

6 - Ce sera la 6e rencontre entre la France et l’Allemagne dans un tournoi majeur (Coupe du monde, Euro), la première en phase de groupes. Le bilan est équilibré avec 2 victoires de chaque côté et un nul.

5 - La France est invaincue lors de ses 5 derniers matches contre l’Allemagne sur le sol allemand (3 victoires, 2 nuls).

4 - Antoine Griezmann a marqué 4 buts contre l’Allemagne avec la France, soit son adversaire favori.

14 - Antoine Griezmann est le joueur européen impliqué sur le plus de buts lors des 2 derniers tournois majeurs (Euro 2016, Mondial 2018) : 10 buts, 4 passes décisives en 14 matches sur les deux compétitions.

7 - Joachim Löw va participer à son 7e tournoi majeur (Coupe du monde, Euro) en tant que sélectionneur de l’Allemagne, un record. Il a dirigé 17 matches à l’EURO, c’est également un record.

5 - Löw a mené l’Allemagne en demi-finales, lors de 5 de ses 6 précédents tournois majeurs, la seule exception étant l’élimination en phase de groupes du Mondial 2018.

Giroud et l'Allemagne, une histoire spéciale

100 - Olivier Giroud pourrait devenir le 1er joueur de l’équipe de France à disputer 100 matches sous l’ère Didier Deschamps, un record sous les ordres d’un même sélectionneur des Bleus.

9 - Il a inscrit le 1er de ses 46 buts en sélection contre l’Allemagne, le 29 février 2012, restant cependant muet lors de ses 9 derniers matches en tournoi majeur (Coupe du monde, Euro). Il a pour la dernière fois dans ces compétitions le 3 juillet 2016 contre l’Islande, en quart de finale de l'Euro.

100 - Pour information : Olivier Giroud en est à 100% de réussite sur les penaltys avec le maillot de l'équipe de France. Il en a tiré 4 dans sa carrière en sélection.

Ils ont dit : France

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, sur le défi physique

"Le haut niveau, c'est un combat athlétique aussi, il y aura de l'engagement et des duels. Les Allemands sont préparés à ça et nous aussi."

"Dans les matches de très haut niveau, évidemment, c'est la technique qui fait la différence, mais il y a toujours un engagement total des deux équipes, donc il y sera demain aussi."

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, sur Müller - Gnabry - Havertz

"Comment les bloquer ? Demandez à Joachim Löw quel est le plan pour bloquer les nôtres ! Evidemment, il y a cette qualité individuelle, avec des positionnements pas figés de leur part."

"Vous parlez d'Havertz qui est capable d'utiliser tout le front de l'attaque, Gnabry aussi qui est capable de décrocher et d'aller en profondeur."

"Après, il y a d'autres joueurs comme Werner ou Sané avec des profils différents. (...) Pour limiter leur influence, ça peut être par le positionnement individuel, mais surtout par rapport au positionnement collectif."

Hugo Lloris, capitaine de la France, sur l'historique entre la France et l'Allemagne :

"France-Allemagne ou Allemagne-France, ça rappelle des bons souvenirs et des moins bons souvenirs, ce sont des grands classiques dans les compétitions européennes et mondiales."

"C'est un match d'ouverture dans une poule qui sera très relevée. Il y a une équipe qui est championne du monde, les Allemands qui sont sur une phase de reconstruction, ils ont fait appel à des anciens également mais c'est une grande nation du football (...)"

Ils ont dit : Allemagne

Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne

"On sent une tension positive avant ce tournoi. Ce matin en montant dans le bus, je me suis dit, 'enfin, c'est parti'. On a senti pendant les entraînements que les choses se mettaient en place petit à petit."

"L'important contre la France, ce sera de montrer ce qu'on a déjà montré pendant la préparation : de l'ambition, accepter les duels et les gagner. J'ai une bonne sensation. Le team spirit est excellent, tout le monde a faim de succès."

Manuel Neuer, gardien et capitaine de l'Allemagne :

"Je tire un bilan positif de la préparation, l'ambiance dans l'équipe est très bonne. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons surmonté le passé (l'élimination au premier tour au Mondial 2018, ndlr) et nous voulons démarrer par un résultat positif."

"On sait que les Français ont été très forts ces dernières années, mais je pense que nous avons une bonne équipe, difficile à jouer. Nous arrivons la tête haute, et nous ne nous voyons pas comme des outsiders, nous voulons absolument gagner ce match à Munich, chez nous."