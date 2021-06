Compos probables, stats, ce qu’il faut savoir sur Pays-Bas – Autriche

Compositions, statistiques, voilà ce qu’il faut savoir sur la rencontre entre les Néerlandais et les Autrichiens qui ont tous deux remporté leur premiers matches.

Pays-Bas – Autriche

21h00

Stade : Johan Cruijff Arena à Amsterdam

Arbitre : Orel Grinfeld (Israël)

Composition probable des Pays-Bas :

Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind - Dumfries, De Roon, Wijnaldum (cap), De Jong, Van Aanholt - Weghorst, Depay.

Composition probable de l'Autriche :

Bachmann - Lienhart, Alaba (cap), Hinteregger - Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer - Kalajdzic, Baumgartner.

Les chiffres à connaître pour cette rencontre

5

Lors des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, les Pays-Bas se sont imposés à chaque fois. Le dernier succès autrichien remonte à 1990 (3-2)

4,2

En moyenne le nombre de buts lors des cinq derniers matches des Néerlandais. En plus du match spectaculaire contre l’Ukraine lors de la première journée (3-2), les Bataves ont marqué 17 buts lors de leurs cinq dernières sorties contre 4 encaissés.

8

Georginio Wijnaldum a marqué 8 buts en 8 matches de qualifications. Il a déjà trouvé le chemin des filets une fois lors de cet Euro contre l’Ukraine.

Ils ont dit (avec uefa.com)

Marcel Sabitzer, Autriche, milieu

« Évidemment, ce serait une surprise [de battre les Pays-Bas]. Ils sont devant nous au classement mondial et ils ont de très bons joueurs. On joue à Amsterdam et le public sera derrière eux. Nous ferons de notre mieux et nous serons heureux de tirer quelque chose de ce match. »

David Alaba, Autriche, défenseur

« On est conscient que ça ne sera pas plus facile que le premier match, mais nous voulons pratiquer notre football et tout donner pour obtenir un bon résultat. C'est une équipe qui possède des individualités de classe mondiale, et qui joue très bien collectivement. On les a beaucoup analysés, mais nous voulons également nous concentrer sur notre jeu. »