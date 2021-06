Croatie – Ecosse : Compos, stats, ce qu’il faut savoir sur le match

Euro 2020 – Retrouvez les compositions et les chiffres à savoir avant la rencontre décisive entre la Croatie et l’Ecosse à 21h00.

Dans le groupe D tout est possible encore pour ces deux équipes. Le match entre la Croatie et l’Ecosse s’annonce palpitant. Un nul éliminerait les deux nations, alors qu’une victoire garantirait à l'équipe gagnante une présence en huitièmes de finale. Tout est donc très ouvert pour cette rencontre.

Croatie – Ecosse

Stade : Hampden Park (Glasgow, Ecosse)

Arbitre : Fernando Rapallini (Argentine)

Composition de la Croatie :

Livakovic – Juranovic, Vida, Lovren, Gvardiol – Modric (Cap.), Kovacic, Brozovic – Perisic, Vlasic, Petkovic

Sélectionneur : Zlatko Dalic

Composition de l’Ecosse :

Marshall – McTominay, Hanley, Tierney – O’Donnell, McGinn, Armstrong, McGregor, Robertson (Cap.) – Adams, Dykes

Sélectionneur : Steve Clarke

Les chiffres à retenir pour le match

0

L’écosse est la seule nation de ce championnat d’Europe à ne pas encore avoir inscrit le moindre but. Elle peut s’inspirer de la Turquie qui a dû attendre la troisième journée pour marquer son premier et unique but du tournoi.

2

Lors des onze derniers matches, Luka Modric et ses partenaires ne se sont imposés que deux fois. Des succès acquis contre Malte et Chypre. Au cours de cette période ils ont marqués 13 buts et en ont encaissés 15.

5

Les deux nations se sont déjà rencontrées à cinq reprises. Après trois matches nuls, l’Ecosse a remporté les deux derniers matches contre la Croatie, tous deux en 2013 (0-1 et 2-0).