Croatie – Espagne (3-5) : La Roja passe après un festival de buts !

Au terme d’une rencontre spectaculaire, l’Espagne a validé sa place en quart de finale. Alors qu’ils menaient 3-1 à la 85ème, ils ont dû passer par la prolongation !

Incroyable scénario lors du match entre les vice-champions du monde et l’Espagne. Après une ouverture du score chanceuse sur un csc, les Croates ont subi la domination de la Roja, encaissant trois buts par Sarabia, Azpilicueta et Ferran Torres. Mais à la 85ème minute, les vice-champions du monde réduisaient le score par Orsic qui donnait un peu d’espoir à son équipe. Puis il délivrait une passe décisive pour Pasalic dans le temps additionnel, qui mettait les deux équipes à égalité dans un match devenu complètement fou.

En prolongation, après une énorme occasion de Kramaric, Dani Olmo délivrait deux offrandes pour Alvaro Morata (3-4) puis pour Mikel Oyarzabal (3-5). En fin de rencontre, à cause de la fatigue et de la chaleur, les joueurs ont manqué de lucidité pour poursuivre le festival de buts.

L’Espagne accède aux quarts de finale en s’imposant lors de la rencontre la plus prolifique de l’Euro 2020, et sans doute la plus spectaculaire aussi !

Croatie - Espagne 3-5

1-0 : Pedri (20ème, CSC)

1-1 : Sarabia (38ème)

1-2 : Azpilicueta (57ème)

1-3 : Ferran Torres (77ème)

2-3 : Orsic

3-3 : Pasalic

3-4 : Morata

3-5 : Oyarzabal

Les chiffres à retenir

8

Avec 8 buts en 120 minutes, la rencontre entre la Croatie et l’Espagne est la plus prolifique de l’Euro devant le Portugal – Allemagne du premier tour. Lors de leurs deux derniers rencontres, les hommes de Luis Enrique ont marqué 10 buts, contre un seul lors des deux premières journées.

7

C’est le temps qu’il a fallu aux Croates pour marquer deux buts en toute fin de match. Menés 3-1 à la 85ème minute, les vice-champions du monde ont égalisé à la 90+2.

9

C’est déjà le neuvième but marqué contre son camp lors de l’Euro 2020. L’Espagne avait bénéficié de deux csc en sa faveur lors de la rencontre contre la Slovaquie en phase de poule.

4

C’est le nombre de remplaçants qui ont été décisifs lors de ce match. Côté croate, Mislav Orsic, entré à la 67ème a marqué le but du 3-2 et a réalisé la passe décisive sur le 3-3. Pour la sélection ibérique, Pau Torres a fait une passe décisive six minutes après son entrée en jeu sur le 3-1, alors que Dani Olmo, entré en jeu à la 71ème, est lui passeur décisif sur les deux derniers buts espagnols dans la prolongation. Enfin la dernière réalisation est l’œuvre de Mikel Oyarzabal, qui a remplacé Ferran Torres à la 88ème.