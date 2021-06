Croatie – Espagne : L’inépuisable Luka Modric

Buteur et passeur décisif contre l’Ecosse, le capitaine des Croates sera le principal danger de sa sélection contre l’Espagne. Et ce, malgré une saison très longue pour le madrilène.

A 35 ans, le Ballon d’Or 2018 ne montre pas de signes de fatigue. Mieux, il semble toujours aussi décisif, comme cela a pu être le cas contre l’Ecosse où il est directement impliqué sur deux buts. Contre la Roja, et face à des adversaires qu’il connaît bien, il sera à nouveau l’homme à surveiller.

Le seul madrilène sur la pelouse

L’anecdote peut sembler amusante. Lors de match entre la Croatie et l’Espagne, il y aura un seul joueur du Real Madrid sur la pelouse. Et il sera croate. Luka Modric a par ailleurs disputé 35 matches en championnat avec son club cette saison pour finir la saison à la deuxième place. En plus d’une demi-finale en Ligue des Champions, et des douze matches dans cette compétition qu’il a joués, le milieu de terrain croate a réalisé sur un plan comptable son meilleur exercice sous le maillot merengue avec cinq buts en Liga, soit presque autant que lors des deux saisons précédentes.

Loin d’être fatigué à 35 ans, il affiche un niveau de forme éblouissant lors de l’Euro comme l’a souligné son entraîneur, Zlatko Dalic : « Personne ne sait comment il arrive à continuer à jouer comme ça. Nous pouvions nous attendre à ce qu’il baisse de niveau, qu’il perde de son énergie, mais il reste la force qui anime toute l’équipe. Tout ce qu’on pourrait dire à son sujet est en deçà de la réalité. Je suis fier d’avoir un tel joueur dans notre équipe. »

Modric plus haut sur le terrain ?

Sur sa route, le numéro 10 croate va retrouver Alavro Morata, son ancien partenaire chez les Merengue. Mais aussi Cesar Azpilicueta qui l’avait éliminé en Ligue des Champions avec Chelsea, ou encore Jordi Alba, Sergio Busquets et Pedri du FC Barcelone, et peut-être Marcos Llorente, champion d’Espagne avec l’Atlético Madrid. Des visages connus donc, mais une opposition incertaine. Certes L’Espagne a survolé son dernier match contre la Slovaquie, mais la Croatie avec Luka Modric possède un homme capable de faire basculer le match à lui tout seul.

Préservé lors des matches de préparation de sa sélection, le madrilène semble physiquement au rendez-vous lors de cet Euro. Contre l’Ecosse il a joué dans un rôle légèrement plus haut qu’en club, où il était en soutien de l’attaquant. Cela s’est traduit par un but magnifique et une passe décisive. En l’absence de Perisic, tout laisse à penser qu’il pourrait à nouveau être aligné en numéro 10, plus proche des attaquants. Même à 35 ans, et une soixantaine de matches joués cette saison, dont l’intégralité des trois de la Croatie à l’Euro, Luka Modric va représenter une réelle menace pour la Roja.