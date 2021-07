De Bruyne était blessé face à l'Italie : "Un miracle d'avoir joué"

EURO 2020 - Interrogé après l'élimination de la Belgique en quart de finale, après sa défaite contre l'Italie (1-2), Kevin de Kruyne a reconnu qu'il avait joué la rencontre en étant blessé.

De Bruyne a joué avec une déchirure des ligaments à la cheville

Kevin de Bruyne a joué blessé lors du quart de finale. Incertain jusqu'à l'annonce des compositions de ce Belgique - Italie, le joueur de Manchester City a reconnu qu'il avait joué l'intégralité de la rencontre en étant blessé à sa cheville.

"Pour moi personnellement, cela a été quatre ou cinq semaines étranges. Mais je tiens surtout à remercier le personnel médical. C'est un miracle que j'aie pu jouer aujourd'hui car ma cheville était définitivement endommagée", a reconnu De Bruyne. "C'est une déchirure dans mes ligaments. Mais je me sentais responsable de jouer pour mon pays aujourd'hui. Dommage que je n'aie pas pu faire plus."

Au moment de faire le bilan de la compétition, De Bruyne a rappelé que la Belgique avait eu un parcours semé d'embûches, principalement extérieures. "On savait que ce serait un tournoi difficile car il y avait beaucoup d'éléments et de paramètres qui ont joué contre nous : la blessure d'Eden (Hazard), le forfait de Timothy (Castagne) dès le premier match, Axel (Witsel en manque de rythme)... On a eu trop de problèmes pour être à 100%."

"On essaiera de nouveau la prochaine fois"

Concernant ce nouvel échec dans la quête d'un grand titre pour les Diables, De Bruyne s'est refusé à tout psychodrame. Il s'est déjà projeté vers la prochaine Coupe du monde.

"Des gens vont être déçus, vont nous critiquer mais je pense que les supporters ont vu que nous avons tout donné. On essaiera de nouveau la prochaine fois (au Mondial du Qatar, ndlr). Mais dans un premier temps, je vais d'abord penser à me retaper."