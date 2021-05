Deschamps rappelle Benzema, Koundé et Thuram sélectionnés

La liste des 26 est connue. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé mardi sur TF1 son groupe pour l'Euro 2020. La grande surprise est le retour de Karim Benzema.

Rien n'est plus pareil. Six années après sa dernière convocation - et sélection - avec l'équipe de France, Karim Benzema va retrouver les Bleus et disputer l'Euro 2020 entre le 11 juin et le 11 juillet prochain, si tout va bien. En rappelant l'attaquant du Real Madrid, après une si longue absence, le sélectionneur de l'équipe de France a créé la plus grande surprise de la longue histoire des Bleus en ce qui concerne l'annonce d'un groupe pour une grande compétition. Deschamps a souligné qu'il avait passé outre les considérations personnelles. Surtout, il a annoncé qu'il avait rencontré Benzema récemment pour mettre les choses au clair concernant ce qui a pu les opposer.

Didier Deschamps a convoqué un groupe de 26 en grande partie basé sur les dernières convocations. Fidèle à ses principes, il a fait appel à 15 joueurs qui figuraient dans le groupe champion du monde 2018. C'est cette base qui permettra aux Bleus d'aspirer au titre lors de ce Championnat d'Europe qui s'annonce particulièrement difficile, la faute à une poule relevée pour les Français qui affronteront l'Allemagne et le Portugal dès le début de la compétition. Beaucoup de cadres, quelques nouveautés et une cerise sur le gâteau. Cette cerise c'est Benzema.

Si Deschamps a rappelé Benzema, 34 ans, même si l'âge des sportifs est devenu secondaire depuis la dernière décennie, il a quand même pensé à demain en sélectionnant Jules Koundé (22 ans) et Marcus Thuram (23 ans). Le premier, dont Deschamps a souligné la polyvalence au poste de latéral droit, a réalisé une saison exceptionnelle avec le Séville FC, dans la foulée d'une première année andalouse d'aussi bonne facture.

Le second a vécu une année contrastée en Allemagne. Il a d'abord brillé avec son club du Borussia Mönchengladbach, avant de connaître sa première cape avec l'équipe de France en novembre. Puis, il a connu une seconde partie de saison plus difficile, à l'image de son club qui a connu des résultats en montagnes russes à cause de la Ligue des champions, puis du départ de son entraîneur Marco Rose, engagé par le Borussia Dortmund. Mais sa polyvalence et sa jeunesse ont été des atouts précieux dans le choix du sélectionneur.

La liste des 26 de Didier Deschamps pour l'Euro 2020 :



Gardiens (3): Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs (9): Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Séville FC/ESP), Clément Lenglet (FC Barcelone/ESP) Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG)

Milieux (6): N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER)

Attaquants (8): Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembélé (Barcelone/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelone/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/GER)