Didier Deschamps « Obtenir le meilleur résultat possible »

Pour la conférence de presse d’avant-match le sélectionneur Didier Deschamps est revenu sur l’enjeu de la rencontre contre le Portugal. Il a laissé peu d’éléments sur la composition des Bleus mercredi

Même si la qualification est assurée, Didier Deschamps conserve l’ambition de faire le meilleur match possible contre les Champions d’Europe portugais. Il refuse de voir ce match comme une occasion d’éliminer un adversaire direct.

« Le fait de penser à nous est d’abord notre ambition »

Interrogé sur la rencontre de mercredi, le sélectionneur a clarifié les choses. Le seul calcul qu’il a en tête est de faire le meilleur match possible, pas d’éliminer un rival « Notre ambition est d'obtenir le meilleur résultat possible demain (mercredi) avec une incidence sur le classement et accessoirement sur l'adversaire. Mais le fait de penser à nous est d'abord notre ambition. »

Il s’est cependant refusé à dire si la qualification obtenue sans jouer allait influer sur le onze de départ. Mais il reconnaît que commencer le match sans cette pression est bénéfique «Aujourd'hui, on a l’assurance d’être en huitième de finale, ce qui nous offre une certaine tranquillité qui ne va pas à l'encontre de notre ambition. »

Peu d’indice sur les titulaires

Les questions ont principalement tourné autour de ses choix sur le onze de départ, mais Didier Deschamps n’a pas dévoilé le moindre élément à ce sujet «On aura un atout en moins avec le départ d'Ousmane. Notre ambition est de toujours garder l'équipe la plus compétitive. J'ai fait un changement entre le premier et le deuxième match, je peux être amené à en faire d'autres sur le troisième, comme l'adversaire peut le faire aussi. »

La rencontre entre la France et le Portugal sera à suivre en direct sur TF1 mercredi 23 juin à 21h00.