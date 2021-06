Ecosse - Rep.Tchèque (0-2) / Patrik Schick marque un lob de 45,5 mètres

EURO 2020 - La rencontre entre l'Ecosse et la République tchèque n'a pas manqué de spectacle. A la 52e minute : Patrik Schick a marqué un but extraordinaire grâce à un lob de 45,5 mètres.

Un lob de 45,5 mètres : l'inspiration géniale de Schick

Voici un candidat très sérieux au titre de plus beau but de la compétition. A la 52e minute de la rencontre entre l'Ecosse et la République tchèque, lundi 14 juin, Patrik Schick a balancé un lob de 45 mètres dans la cage écossaise.

Malin, le joueur du Bayer Leverkusen, servi à la limite de la ligne médiane, avait vu que le portier adverse, le pauvre, David Marshall, était en position avancée alors que son équipe était en position offensive quelques minutes plus tôt.

Grâce à un coup de patte du pied gauche, le Tchèque a brossé sa tentative, depuis les 45,5 mètres, et expédié un OVNI dans la cage écossaise. En vue aérienne, le ballon a fait une virgule.