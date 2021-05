Entretien exclusif - Kylian Mbappé : "Les J.O, c'est un rêve pour moi"

Interrogé sur TF1, mardi 18 mai, Kylian Mbappé a assuré vouloir un jour participer aux Jeux Olympiques.

Le rêve olympique touche tous les sportifs. De Roger Federer, à Simone Biles, en passant par Michael Phelps : les plus grands athlètes de la planète sport ont toujours eu un regard particulier sur la deuxième plus grande compétition sportive de la planète. Parce qu'elle est unique et surtout différente. Parlez de grande compétition à Kylian Mbappé, et vous avez un sportif prêt à relever tous les défis.



Dans l'entretien exclusif donné au 20h de TF1, un entretien diffusé mardi après l'annonce par Didier Deschamps de sa liste des 26 pour l'Euro, l'attaquant du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois répété son envie de disputer un jour les J.O sous le maillot de l'équipe de France de football, et faire partie par la même occasion de la grande famille de l'équipe de France olympique. Le rêve de participer aux J.O, Mbappé en avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Il a répété à Gilles Bouleau son envie d'y être un jour.

Paris 2024 arrive





Mbappé veut en être mais il sait où sont ses priorités en ce moment. Il doit penser à l'équipe de France et au Championnat d'Europe qui débutera le 11 juin prochain. "J'ai toujours rêvé de disputer les Jeux olympiques, c'est un grand rêve pour moi. Après, voilà, j'espère que je pourrai faire les Jeux au moins une fois dans ma vie. Il faudra en parler avec toutes les parties, nous verrons, mais pensons d'abord à cette fin de saison, puis à l'Euro."



Questionné sur le Ballon d'Or, Mbappé a également répété son envie de soulever le célèbre trophée de France Football, mais il veut d'abord penser aux objectifs collectifs, que ce soit en club ou en sélection. "Je pense que le premier but est un but collectif, car le football est un sport collectif et l'objectif est de remporter tous les plus grands trophées collectifs comme la Coupe du monde et la Ligue des champions. Après bien sûr le Ballon d'Or est un objectif pour tout joueur qui aspire à devenir le meilleur, j'en fait partie. Je pense que c'est l'un de mes objectifs, c'est trop présomptueux d'en parler et le football est un sport collectif."



Prévus du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains, les Jeux Olympiques de Tokyo semblent tomber à un mauvais moment. Si la France va en finale du Championnat d'Europe, le 11 juillet prochain, Mbappé ne devrait pas pouvoir observer de période de repos et enchaîner directement avec le tournoi de football olympique qui se lancera quelques jours avant la cérémonie d'ouverture à Tokyo. Un timing qui semble complexe. Il semble peu probable que le champion du monde figure dans la liste finale de 18 joueurs et 4 réservistes que dévoilera jeudi 21 mai le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll. Mais le rendez-vous de Paris 2024 arrive rapidement.