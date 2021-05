Entretien exclusif - Kylian Mbappé : "On veut gagner l'Euro"

Interrogé sur TF1, mardi 18 mai, Kylian Mbappé a assuré vouloir réussir le doublé Coupe du monde - Championnat d'Europe avec l'équipe de France.

Kylian Mbappé a pris la parole. L'attaquant du Paris Saint-Germain a donné un entretien exclusif au 20h de TF1 où il s'est longuement exprimé sur l'été qui arrive, avec en point d'orgue le Championnat d'Europe de football, et ses attentes avec l'équipe de France. Enregistré lundi, mais diffusé mardi, après l'annonce de la liste des 26 par Didier Deschamps, l'entretien a été l'occasion pour le champion du monde 2018 d'évoquer ses objectifs à court terme avec le maillot frappé du coq.

"Lo'bjectif, je pense, c'est toujours le même pour une nation comme la nôtre, une grande nation du football, c'est d'essayer de remporter cette compétition. C'est essayer de faire honneur à tous les Français, en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes et en jouant en équipe comme on a toujours essayé de le faire", a assuré un Mbappé qui n'a pas manqué de souligner sa satisfaction, sur ses réseaux sociaux, concernant sa future collaboration avec Karim Benzema, rappelé par Didier Deschamps après cinq années d'absence.

La difficulté d'un doublé : "Ce serait extraordinaire de pouvoir le faire"

Interrogé sur la difficulté de réaliser le doublé Coupe du monde - Championnat d'Europe, Mbappé s'est évidemment montré prudent, mais déterminé à réaliser cette performance déjà réussie par la génération 1998, vainqueur du Mondial en France, puis de l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas. "Qui n'en rêve pas (du doublé, ndlr), c'est le cas de beaucoup de Français. Je ne suis pas une exception. Bien sûr qu'on veut gagner, on veut toujours gagner. Ce serait un exploit extraordinaire de pouvoir faire ce doublé-là", a précisé l'ancien joueur de l'AS Monaco.

Arrivé en équipe de France en mars 2017, Mbappé a fêté ses quatre ans en sélections au printemps. Sacré champion du monde en juillet 2018, le Parisien a insisté sur l'importance du Mondial russe pour la courbe de progression du groupe France, qu'il considère plus fort au fil des années. "On va bien se préparer. C'est vrai qu'on s'est servis de l'exemple de 2018 pour continuer à progresser et donner le meilleur de nous-mêmes. Mais, voilà, on va essayer de jouer notre jeu comme on l'a toujours fait et essayer de repartir avec la victoire."

Interrogé sur sa volonté de revivre des émotions fortes en compagnie de ses coéquipiers, mais également des Français, Mbappé a répondu en acquiesçant : oui il veut gagner le Championnat d'Europe le 11 juillet prochain. "Avoir la reconnaissance de tout un pays et savoir que tout un pays nous soutient, c'est important pour nous. On a envie de rendre ça avec une victoire, on sait que ça compte beaucoup pour le pays, pour tous les Français."