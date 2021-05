Entretien exclusif - Mbappé : "J'ai la vie que je rêvais d'avoir"

Interrogé sur TF1, mardi 18 mai, Kylian Mbappé a évoqué son quotidien de joueur de football et le respect qu'il porte à Pelé, la légende brésilienne.

Interrogé par Gilles Bouleau au journal de 20h00, mardi 18 mai, Kylian Mbappé s'est confié sur sa vie de tous les jours. L'intéressé a volontiers reconnu que ce quotidien n'était pas commun, mais qu'il savait s'adapter.

"Elle (sa vie, ndlr) est forcément différente des gens normaux mais je suis content de la vie que j'ai. Voilà, je ne suis pas à plaindre. C'est vrai que des fois j'aimerais avoir plus d'intimité, c'est normal, je pense que je suis un être humain comme tout le monde", a reconnu l'attaquant du Paris Saint-Germain. "Je pense que je serai mal placé de me plaindre. J'ai une vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Maintenant, bien sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients et j'espère pouvoir faire respirer ma joie de vivre sur les terrains et en-dehors."

Les paroles positives de Pelé : "Ça doit m'encourager à continuer à faire ce que je fais"

Il a aussi été question de sa valeur en tant que joueur de football (Gilles Bouleau a évoqué son prix estimé à 150 millions d'euros, ndlr). Mbappé vit la chose sereinement. "Vous savez, c'est le monde du football qui est comme ça. Cet argent, il ne va pas dans ma poche, c'est pour les clubs. Je ne pense pas à tout ça. Comme je vous l'ai dit, je pense vraiment à cette passion du foot, j'ai toujours eu la passion du jeu et j'ai la chance de vivre de mon métier donc j'essaye tous les jours de saisir la chance que j'ai et d'aider mes équipes respectives à gagner. C'est toujours le mot d'ordre qui revient, c'est gagner."

Interrogé sur sa relation avec Pelé, Mbappé s'est dit flatté des paroles de la légende brésilienne qu'il avait rencontré à Paris le 2 avril 2019. "C'est sûr que quand le roi du football parle de vous de cette manière (il fait référence aux paroles du Brésilien lors du Mondial 2018, ndlr), ça fait plaisir. Je pense que ça doit m'encourager à continuer à faire ce que je fais, à bien travailler. Bien sûr, c'est très plaisant qu'on parle de vous de la sorte, mais je pense que le plus grand aboutissement c'est de rendre toute cette affection qu'on vous donne en essayant de donner le meilleur de vous-même et en aidant vos équipes respectives."







