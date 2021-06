Equipe de France / L. Hernandez : « A nous de continuer »

Le défenseur français a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. A deux jours de rencontrer la Hongrie, Lucas Hernandez s’attend à un match compliqué.

Les Bleus ne présentent pas le moindre signe de relâchement suite à leur brillante victoire lors de la première journée. C’est en substance sur ce quoi Lucas Hernandez a insisté jeudi en conférence de presse. Si les trois points contre l’Allemagne sont une source de satisfaction, ils ne réduisent en rien le degré de concentration et de détermination des Champions du monde.

« Rester concentrés dès la première minute »

Interrogé sur le succès contre la Mannschaft, le joueur du Bayern Munich a évidemment souligné le « très bon match » des Bleus mais Lucas Hernandez a immédiatement enchaîné sur l’échéance à venir, en l’occurrence le match contre les Hongrois.

« On a déjà fait un très bon premier match, c'est à nous de continuer face à la Hongrie, ce ne sera pas facile. A Budapest, le stade sera plein, ça fait longtemps. Ce sera à nous de nous adapter et de rester concentrés dès la première minute. Ce sera une autre bataille, une autre guerre et ce sera à nous de répondre présent. »

Un stade plein et hostile attend les Bleus

Contre le Portugal, la sélection hongroise a effet proposé un défi physique qui s’est révélé payant pendant 80 minutes avant de craquer en fin de match. Pour les Bleus, la difficulté sera de tenir le coup athlétiquement en plein après-midi dans un stade hostile.

Des conditions de jeu qui n’inquiètent pas le latéral gauche des Bleus « J'adore ça, je joue au football pour ça. Ça sera un super match avec une ambiance incroyable. Je pense qu'il faudra tout donner sur le terrain et aller chercher la victoire dès le début. »

Enfin, concernant l’état d’esprit des Bleus, Lucas Hernandez confirme que le groupe vit bien, et ne s’enflamme pas après ce premier succès contre l’Allemagne « On est très calmes et sereins, on sait ce qu'on a à faire. » Sereins oui, mais également déterminés.