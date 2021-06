Espagne - Pologne (1-1) / Lewandowski donne des maux de tête à la Roja

EURO 2020 - Encore un nul pour l'Espagne. Aux commandes de la rencontre, la Roja a été privée de la victoire par un but de l'inévitable Robert Lewandowski, samedi soir, à Séville (1-1).

Espagne - Pologne : 1-1

25e : 1-0 (Morata)

54e : 1-1 (Lewandowski)

Classement du groupe E

Suède : 4 points Slovaquie : 3 Espagne : 2 Pologne : 1

Ce qu'il faut retenir

Deux matches, aucune victoire : Dominatrice mais maladroite, l'Espagne a encore calé au stade olympique de Séville.

Très critiqué, Alvaro Morata a marqué le premier but de la rencontre (et de la compétition) pour l'Espagne. Il a été applaudi à sa sortie de la pelouse.

Il faudra un succès à l'Espagne face à la Slovaquie pour espérer briguer les deux premières places. La Pologne a ouvert son compteur de points dans cet Euro.

Kacper Kozlowski, 17 ans et 246 jours, est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de phase finale de l'Euro. Le Polonais a battu le record de Jude Bellingham (17 ans, 349 jours).

Ils ont dit

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne

"On espérait faire un meilleur match, et donner de la joie aux supporters... Mais il faut reconnaître le bon travail qu'ils ont fait. Ils ont pressé haut, bien défendu... ça a été un match difficile."

"Par moments, elle s'est retranchée dans son camp, mais plus souvent, elle a essayé de sortir de son camp et de presser haut. Mais c'est sûr qu'attaquer une défense repliée, c'est la chose la plus difficile dans le football. Et c'est difficile pour l'Espagne, mais aussi pour la France, pour le Brésil, pour Manchester City, le Barça, le Real... Tous."

" (S'il espérait être dans cette situation après deux rencontres, ndlr) Bien sûr ! J'espérais avoir six points, 0 but encaissé, bien sûr, c'était ce que j'espérais ! Tout le monde espère ça. Mais la réalité est autre."

"Le premier match, on méritait bien mieux, mais là disons qu'il n'y a rien d'injuste à ce match nul. C'est le football. En mars, on a eu des difficultés contre des adversaires bien plus faibles que ceux qui sont présents dans cet Euro."

"Les difficultés sont déjà là après deux journées, une pression qui n'arrive normalement qu'en 8e ou en quart de finale... Mais nous, c'est maintenant. On doit gagner, et c'est ce que l'on va faire."

Paulo Sousa, sélectionneur de la Pologne :

"La clé du match a été notre mental. Nous devions créer, avoir la bonne attitude, jouer avec courage et c'est ce que l'on a vu en seconde mi-temps."

"Avant la pause, nos milieux jouaient trop bas, sans rythme, aussi il nous a manqué un peu de vitesse dans la transmission offensive. Mais en seconde mi-temps nous avons corrigé tout cela. Nous avons resserré les lignes et avons mieux défendu."

"Cela nous a permis de marquer et ensuite l'Espagne nous a obligés à reculer. J'exige toujours de la vaillance, je veux voir de l'ambition, du courage. Nous pouvons encore nous améliorer car nous avons de la qualité."

"Mais voir un leader comme Robert Lewandowski se battre, gagner ses duels, faire jouer ses coéquipiers et marquer : tous les joueurs ont suivi l'exemple."

Les chiffres à retenir

64 - L'Espagne s'est passée le ballon à 64 reprise en moyenne avant de tirer au but face à la Pologne. C'est plus que face à la Suède (61 fois).

81% - En trois rencontres, c'est le pourcentage de possession de balle de l'Espagne. C'est le taux le plus élevé chez les 24 participants.

20 - Alvaro Morata a marqué son 20e but avec la sélection espagnole.

4 - Alvaro Morata a marqué 4 des 5 derniers buts de l'Espagne en Championnat d'Europe. Seul Fernando Torres a fait mieux (5).

1 - Robert Lewandowski est devenu le premier joueur polonais à inscrire un but dans trois phases finales du Championnat d'Europe. Le joueur du Bayern a marqué lors des éditions 2012, 2016 et 2020.