Espagne - Suède (0-0) / La Roja a buté sur Olsen et le mur suédois

EURO 2020 - Pas de but entre l'Espagne et la Suède. Les deux nations se sont neutralisées à Séville, lundi 14 juin, en soirée (0-0). Dominateurs, les Espagnols ont buté sur un excellent Robin Olsen.

Espagne - Suède : 0-0

Le classement du groupe E

Slovaquie : 3 points Suède : 1 Espagne : 1 Pologne : 0

Ce qu'il faut retenir

Cette rencontre a été la première de la compétition à se terminer sur un 0-0.

Robin Olsen a été l'homme de la rencontre. Le portier suédois a stoppé ou détourné 4 tentatives espagnoles sur la pelouse de Séville.

Ils ont dit

Aymeric Laporte, défenseur de l'Espagne au micro de beIN Sports :

"Ça a été un match difficile. Ils étaient un peu repliés derrière et ils ont eu quelques contres qui nous ont fait mal. Nous, on n'a pas su mettre ce but pour passer devant. On essaiera de faire mieux aux prochains matches."

"Après je pense qu'on a montré un très beau football. Les gens ont vu qu'on avait la possession du ballon, on a montré beaucoup de beaux enchaînements, mais on n'a pas su finir."

Janne Andersson, sélectionneur de la Suède :

"Je suis très content du résultat. La dernière fois qu'on a joué contre l'Espagne chez elle ils nous avaient fait très mal (3-1 en novembre 2019), mais on a gommé ce résultat ce soir (lundi, ndlr). On a concédé beaucoup d'occasions, ils ont eu énormément de possession."

"On aurait pu perdre le match, mais on aurait aussi pu le gagner. Pour un match à l'extérieur, en Espagne, je crois que c'est une performance fantastique."

"Compte tenu de l'adversaire, ce point compte beaucoup. On verra ensuite les autres matches, mais faire un nul pour ce premier match, c'est un très bon début pour nous."

Victor Lindelöf, défenseur de la Suède

"Ça a été un match difficile, ils ont eu la domination du ballon, mais je crois qu'on a très bien travaillé, c'est un bon résultat contre un bon adversaire. Tous mes coéquipiers ont la même sensation : on a été trop passifs en première période, on voulait tenter un peu plus notre chance, avoir plus de possession, mais c'est difficile face à une équipe très forte qui fait très bien circuler le ballon."

"Ça a été difficile d'échapper à leur pression, mais je crois qu'on a obtenu un très bon résultat ici. Ils ont gardé un rythme très élevé, on a essayé de mettre des hommes quand on a eu des situations de coups de pieds arrêtés, mais c'est sûr que durant les 25 premières minutes on pensait que ça allait très compliqué..."

Les chiffres à retenir (avec OPTA)

2 - L'Espagne est restée muette lors de 2 de ses 3 dernières rencontres internationales.

303 - L'Espagne a battu un record de passes dans le camp adverse lors de la première période selon la base de données d'OPTA (date source : 1980).

917 / 830 - L’Espagne a établi le record de passes tentées (917) et réussies (830) lors d’un match de l’EURO depuis qu’Opta analyse la compétition (1980).

25 - La Suède n'a eu que 25% de possession de balle lors de cette rencontre.

17 / 4 - L'Espagne a tiré au but à 17 reprises (pour 8 tirs cadrés). La Suède n'a tiré que 4 fois de son côté et cadré 2 tirs.