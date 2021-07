Euro 2020, 1/4 de finale / Le résumé de Suisse - Espagne

EURO 2020 - Revivez le film du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne (1-1, 1-3 TAB). L'Espagne s'est qualifiée en demie aux tirs au but.

Séance de tirs au but

OYARZABAL MARQUE ! L'Espagne file en demi-finale !

Balle de match pour l'Espagne.

2-1 : VARGAS SE RATE ! L'attaquant envoie son tir au but au-dessus de la cage.

2-1 : MORENO ! Tir puissant et en hauteur du buteur espagnol. L'Espagne est devant !

1-1 : SIMON ! Il part du même côté que face à Schar et arrête le tir d'Akanji.

1-1 : SOMMER ! Il sort le tir au but de Rodri !

1-1 : Simon sort le tir de Schar qui a trop écrasé sa frappe !

1-1 : Olmo envoie le ballon en lucarne !

1-0 : Gavranovic prend Simon à contre-pied

0-0 : Busquets rate son tir au but ! Le ballon finit sur le poteau !

Gros discours de Vladimir Petkovic pour motiver ses troupes.

La prolongation de Suisse - Espagne (1-1)

120e+2 : FIN DU MATCH ! On jouera la qualification en demi-finale aux tirs au but.

120e+1 : Dernier ballon pour l'Espagne : Llorente centre depuis le côté droit, Sommer hésite et reste sur sa ligne, mais Rodri rate le cadre.

120e+1 : Jaune contre Gavranovic qui a accroché Busquets.

118e : Sommer se couche bien sur une frappe trop écrasée de Moreno.

116e : Sommer continue de s'illustrer.

114e : 23 tirs pour l'Espagne dans ce quart de finale.

113e : Changement pour l'Espagne : Thiago remplace Pau Torres.

113e : OLMO ! Trouvé dans la surface, le joueur de Leipzig tire du droit mais rate le cadre.

112e : SOMMER ENCORE ! Le portier suisse met encore en échec les Espagnols en captant un tir lointain de Llorente.

110e : RODRIGUEZ ! Quel tacle du défenseur suisse pour venir contrer Marcos Llorente, trouvé en bonne position dans la surface de réparation.

106e : Reprise du jeu !

105e+2 : MI-TEMPS ! Il reste 15 minutes pour faire la différence sinon ce sera la séance de tirs au but.

105e+1 : SOMMER ! Le gardien de Gladbach capte le tir enroulé d'Oyarzabal.

105e : SOMMER ! Le gardien se déploie sur ce corner et sort le danger. Moreno lui met une charge et commet une faute d'ailleurs.

104e : SOMMER ENCORE ! Le portier suisse détourne la frappe enroulée d'Oyarzabal. Superbe.

103e : Nouveau corner pour l'Espagne, mais Laporte est sanctionné pour une faute.

102e : Sur le corner qui suit, Torres met un coup de tête qui file au-dessus.

101e : SOMMER ! Arrêt réflexe du portier suisse sur une reprise à bout portant d'Oyarzabal. Le ballon avait fait du pin-pong sur Moreno et un défenseur suisse avant.

101e : Kevin Mbabu et Fabian Schar entrent entrent en jeu.

100e : OH MORENO ! Il effleure le ballon sur corner, mais le ballon est trop croisé.

99e : AKANJI ! Le stoppeur du BvB contre la frappe dans a surface de Marcos Llorente.

98e : SOMMER ! Le portier suisse capte une talonnade légère de Pau Torres, trouvé au premier poteau dans la surface de réparation helvète.

98e : En difficulté sur une mauvaise relance de la Suisse, Widmer préfère commettre une faute. Coup franc aux 30 mètres pour la Roja.

96e : Sur le corner, Sommer capte une remise de la tête avec assurance.

96e : SOMMER ! Le portier suisse sort cette puissante frappe lointaine d'Alba.

94e : La Suisse est en mode Fort Alamo depuis la reprise.

92e : MORENO ! Grosse occasion pour le buteur de Villarreal qui rate le cadre à bout portant après avoir reçu une superbe passe de Pedri.

91e : C'est reparti à Saint-Pétersbourg ! La Suisse est à dix pour cette dernière demi-heure.

Changement pour l'Espagne : Mikel Oyarzabal remplace Ferran Torres

La seconde période de Suisse -Espagne (1-1)

90e+4 : TERMINE ! On va en prolongation à Saint-Pétersbourg.

90e : 4 minutes de temps additionnel.

90e : Bonne sortie de balle de la Suisse, avec Rodriguez sur le côté gauche qui porte le ballon. La passe du Suisse vers l'axe file dans le vide.

89e : Marcos Llorente se prépare à entrer.

87e : Beau travail de Sow sur le côté droit. Son centre est repoussé en catastrophe par Alba, qui se fait exploser par Gavranovic.

84e : MORENO ! Trouvé par Koke, le buteur de Villarreal prend son créneau frappe et trouve les gants de Yann Sommer.

82e : Changement pour la Suisse : Mario Gavranovic remplace Haris Seferovic

81e : Changement pour la Suisse : Djibril Sow remplace Xherdan Shaqiri

80e : Tirs cadrés : Espagne (2) / Suisse (1)

77e : ROUGE POUR FREULER ! Excès d'engagement du joueur de l'Atalanta sur Gerard Moreno et rouge direct pour le milieu de terrain qui conteste la décision. La Suisse va finir à dix.

76e : Ca chauffe dans le camp espagnol : Widner contre une frappe d'Olmo, puis Elvedi sauve les meubles sur un corner.

74e : La Suisse n'a cadré qu'un seul tir dans cette rencontre et il s'est transformé en but.

72e : L'Espagne remet du jus après ces 20 minutes où elle a peu à peu perdu le fil.

70e : Shaqiri a marqué son 26e but avec la Nati et un 3e but dans cet Euro.

68e : BUUUUT DE LA SUISSE ! Sur une énorme erreur de relance, où Pau Torres a contré involontairement une passe d'Aymeric Laporte, Remo Freuler a récupéré le cuir et centré en retrait pour Xherdan Shaqiri qui a égalisé avec une frappe du droit.

64e : SIMON ! Le portier espagnol sort la frappe à bout portant de Steven Zuber, qui s'est jeté dans un petit espace pour reprendre un ballon astucieux donné par Vargas dans la surface.

62e : Luis Enrique est plutôt nerveux sur son banc. L'Espagne n'est pas en contrôle.

60e : L'Espagne tente un corner à la rémoise mais cela ne donne rien, Koke tentant un centre maladroit à ras de terre.

59e : FERRAN ! Le joueur de City tente une reprise acrobatique dans la surface suisse mais il est contré au dernier moment.

58e : ZUBER ! Le Suisse centre depuis le côté gauche mais le ballon est contré et termine dans les gants d'Unai Simon.

56e : ZAKARIA ! Trouvé au second poteau, le joueur de Gladbach claque un gros coup de tête croisé qui vient mourir au pied du poteau.

55e : Le 7e corner du match est joué rapidement et Alba en offre un 8e en contrant Shaqiri.

55e : Changement pour l'Espagne : Gerard Moreno remplace Alvaro Morata

54e : La Suisse s'installe dans le camp espagnol.

52e : SHAQIRI ! Le joueur de Liverpool tente une "Deco", et frappe direct son corner, vu que Simon était avancé dans ses 5,50m et que tout ce beau monde vivotait dans la surface. C'est dans le petit filet.

52e : Trouvé côté droit, Vargas centre et obtient un 6e corner dans cette rencontre.

50e : Olmo ! Le joueur du RB Leipzig claque un coup de tête dans la surface mais cela passe au-dessus de la cage de Sommer.

48e : Nouveau corner pour la Suisse et le danger se précise sur CPA. Attention, l'Espagne.

47e : Olmo est signalé en position de hors-jeu. Il avait mis Sommer à contribution avec une belle frappe.

46e : Changement pour l'Espagne : Dani Olmo remplace Pablo Sarabia

46e : C'est reparti à Saint-Pétersbourg !

La première période de Suisse - Espagne

45e+1 : MI-TEMPS ! L'Espagne mène au score dans ce quart de finale plutôt feutré. La Suisse a quand même montré des signes d'améliorations au fil du temps, mais l'ensemble est trop juste. Il faudra apporter du sang-frais.

44e : L'Espagne termine en mode passe à dix mais c'est moins précis qu'avant.

42e : Beau centre de Sarabia sur le côté gauche mais Sommer capte le cuir.

40e : Hors-jeu sifflé contre Zuber, lancé en profondeur.

38e : Nouveau coup de tête de la Suisse sur corner. Le danger se précise dans ce secteur.

37e : Ballon de contre pour l'Espagne. Alba tente un centre aérien, vertical, pour Morata, mais c'est trop appuyé.

35e : Nouveau corner obtenu par la Suisse sur le côté droit, grâce à Shaqiri. Le cuir file au second poteau et Pedri récupère un six mètres alors qu'il avait contré le ballon en dernier.

35e : Celui-ci ne donne rien, mais la Suisse commence à être dans son match.

34e : Attention, à la Suisse. Widmer parvient à centrer dans la surface mais le ballon est contré en corner.

32e : Possession de balle : 73% pour l'Espagne

30e : Gros retour défensif d'Alba qui devance Vargas, lancé en profondeur par Zakaria.

28e : La Suisse monte d'un cran et presse à nouveau. L'Espagne recule d'un cran et commet une ou deux erreurs de transmission à l'image de Busquets qui a raté une passe latérale.

26e : SOMMER ! Le portier suisse s'élève et capte la reprise de la tête d'Azpilicueta, qui avait au préalable commis une faute sur Akanji.

24e : LE CENTRE DE FERRAN ! Il est finalement envoyé en catastrophe en corner par Elvedi. Nouveau temps faible des Suisses.

23 : Changement pour la Suisse : Ruben Vargas remplace Breel Embolo, blessé.

22e : ATTENTION ! Ballon en profondeur pour Seferovic, à la limite du hors-jeu, mais le bourreau des Bleus n'arrive pas à toucher le ballon, récupéré par Unai Simon.

20e : Shaqiri botte le corner plutôt bien, mais le danger est repoussé.

20e : Problème à la cuisse gauche pour Breel Embolo, qui a pris un coup de poignard visiblement. Il est soigné.

19e : L'Espagne se met en danger toute seule sur une relance et concède un corner avec Pau Torres, trop propre face à Embolo.

17e : KOKE ! Le capitaine de l'Atlético rate le cadre de peu sur ce coup franc.

16e : Bon coup franc obtenu par Morata.

14e : Plus de 100 passes déjà du côté des Espagnols.

12e : Alba fait des misères à la défense suisse et son une-deux avec Pedri fait presque mouche à l'entrée de la surface/

11e : LE CENTRE D'ALBA ! C'était très dangereux et la Suisse se repousse comme elle peut.

10e : L'Espagne est clairement au-dessus en ce début de match. Possession en sa faveur et surtout physiquement beaucoup plus fraîche.

8e : BUT ! Ouverture du score de la Roja sur corner. Le ballon file au second poteau, en dehors de la surface, et arrive sur Jordi Alba qui reprend du gauche. Le ballon est contré par Zakaria et trompe Sommer.

6e : Belle percée de la Suisse en surnombre mais Zakaria fait le mauvais choix aux 20 mètres.

4e : SOMMER ! Le portier suisse vient boxer un ballon dans sa surface après un centre de Ferran Torres tapé depuis le côté droit.

3e : L'Espagne domine et s'installe dans le camp suisse. Akanji commet une première faute.

2e : Première occasion pour la Suisse. Récupération dans l'entrejeu des Helvètes qui se projettent grâce à Shaqiri dans le camp espagnol. Le joueur de Liverpool tergiverse et termine par un tir contré par Seferovic.

1ère : C'est parti à Saint-Pétersbourg !

Les compositions

Suisse

Sommer (G) - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri (Cap.), Embolo - Seferovic

Espagne

Unai Simon (G) - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Koke, Busquets (Cap.), Pedri - Ferran Torres, Morata, Sarabia

Bonjour à tous et bienvenue sur MYTF1 pour suivre, en direct commenté, le quart de finale entre la Suisse et l'Espagne.