Euro 2020 / Belgique – Italie, une finale avant l’heure

Sur le papier, la rencontre entre les Diables Rouges et la Squadra Azzura est l’affiche la plus séduisante des quarts de finale. Le match entre ces deux favoris au début de l’Euro promet beaucoup.

Ces deux nations étaient annoncées depuis plusieurs mois comme candidates au titre. Pour le quart de finale de vendredi soir, un grand spectacle est attendu entre deux belles attaques, mais aussi deux des meilleures défenses du tournoi. Voici quatre raisons de suivre cette rencontre.

Romelu Lukaku et Ciro Immobile

Impressionnants en phase poule, les deux avant-centres vont s’affronter dans un duel à distance très prometteur. Une opposition qui dure d’une certaine façon depuis deux ans sur les pelouses italiennes.

Meilleur buteur de Serie A en 2019/2020 avec la Lazio (36 buts contre 23 au Belge), Immobile n’en a inscrit « que » 20 cette saison alors que Lukaku marquait 24 fois. Lors de l’Euro, le Belge a trouvé le chemin des filets trois fois, alors que le Romain a inscrit deux buts.

Marco Verratti et Kévin De Bruyne

Une opposition qui n’aura peut-être pas lieu. Le joueur des Citizens est sorti blessé lors du huitième de finale contre le Portugal, et sa participation pour le quart est encore incertaine. Mais ses apparitions lors de cet Euro n’ont jamais été anodines. Contre le Danemark, il délivre une passe décisive en plus d’inscrire un but. Face à la Finlande, De Bruyne est à l’origine de l’ouverture du score, puis il sert Lukaku pour le but du 2-0.

Tout comme de Bruyne, Verratti n’a pris part qu’à deux matches, mais son influence est énorme sur le jeu italien. Lors de ses 90 minutes contre le Pays de Galles, il a impressionné par sa technique et son volume de jeu, alors que contre l’Autriche, il a également été très bon dans ses transmissions de balle et à l’organisation du jeu. Deux talents bruts qui pourraient par conséquent offrir un spectacle de grande qualité au milieu de terrain.

Roberto Martinez et Roberto Mancini

A quelques exceptions près (la première mi-temps de Danemark – Belgique, ou la seconde de Belgique – Portugal et celle d’Italie – Autriche) les deux équipes ont surclassé leurs adversaires dans l’ensemble. Et ces dominations tactiques portent la marque de leurs entraîneurs respectifs. Les deux Roberto ont montré quels fins stratèges ils étaient, en utilisant à merveille les joueurs du banc. Mais surtout en mettant en place des systèmes de jeu leur donnant l’ascendant dans la rencontre.

Pas étonnant à ce que ces deux équipes n’aient pris qu’un seul but dans le tournoi, que l’Italie soit la formation qui se crée le plus d’occasions par match, et que toutes deux figurent parmi les meilleures attaques, qu’elles soient après l’Espagne les nations avec les meilleures possessions par match.

Peu de fautes

Avec seulement trois cartons jaunes chacune, l’Italie et la Belgique sont les équipes les moins averties de la compétition. Toutes les nations présentes en huitième de finale ont commis sensiblement le même nombre de fautes qui est supérieur à 40 (à part l’Ukraine, le Portugal et le Pays de Galles qui en ont fait moins). Mais le fait d’être peu sanctionné permet aussi de voir la volonté de jouer chez les deux formations, et également le fait d’être peu mis en danger.