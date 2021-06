Euro 2020 / Benzema et Ronaldo au sommet, l'Allemagne de justesse

Les derniers matches du groupe F auront réservé leurs lors de surprises. Huit buts ont été inscrits. La France, l'Allemagne et le Portugal accèdent finalement aux huitièmes de finale.

Le point sur le groupe F

Il y a eu du suspense sur les deux pelouses pour cette dernière journée du groupe. A Budapest, La France et le Portugal se sont séparés sur le score de 2-2. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont tous les deux inscrit un doublé. Grâce à ce score, les Bleus conservent leur première place. De leur côté, les Portugais obtiennent quatre points et valident leur place en huitième de finale.

Dans l'autre match, la Mannschaft s'est faite peur à domicile contre la Hongrie. Les Allemands ont été menés au score à deux reprises. Mais les hommes de Joachim Low ont su puiser dans leurs ressources pour égaliser à chaque fois. Ce score de parité (2-2) leur permet de finir deuxième du groupe.





Les Matches

Portugal - France : 2-2

Cristiano Ronaldo (1-0, 31ème)

Benzema (1-1, 45+2)

Benzema (1-2, 47)

Cristiano Ronaldo (2-2, 60ème)

Allemagne - Hongrie : 2-2

Szalai (0-1, 11ème)

Havertz (1-1, 66ème)

Schafer (1-2, 68ème)

Goretzka (2-2, 84ème)

Le classement du Groupe F

1_ France 5 points

2_ Allemagne 4 points (+2)

3_ Portugal 4 points (+1)

4_ Hongrie 2 points

Les chiffres à retenir

Portugal - France

1

Avec Didier Deschamps, la France a tout le temps terminé premier de son groupe dans les tournois majeurs. C'est la quatrième fois consécutive que cela se produit. (Source OPTA)

22

A chaque fois que Karim Benzema a marqué en sélection, l'équipe de France a gagné. Cela est arrivé 22 fois. (Source OPTA)

5

En inscrivant un doublé contre Hugo Lloris, Cristiano Ronaldo totalise 5 buts marqués lors de cet Euro. Il en est le meilleur buteur.

6

Avec six buts encaissés, le Portugal est la plus mauvaise défense des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale

Allemagne - Hongrie

50%

Les Hongrois ont cadré quatre frappes lors de ce match. Deux d'entre elles ont fini au fond des filets.

3

C'est la troisième fois en trois matches que les Allemands concèdent l'ouverture du score. Tout comme contre le Portugal, Toni Kroos et ses partenaires ont su revenir dans la rencontre.