Euro 2020/ Benzema, sa patience a enfin payé

Après cinq ans d’absence en sélection, Karim Benzema a prouvé que son retour en bleu était bel et bien justifié. Décisif contre le Portugal, le madrilène a enfin vu ses efforts être récompensés.

Son 28ème but en sélection était attendu. Après cinq ans et demi d’absence, le meilleur buteur du Real Madrid cette saison a trouvé le chemin des filets contre le Portugal. Après avoir fourni de nombreux efforts sur la pelouse, sa patience et son acharnement ont été récompensés de la plus belle des manières.

Son sixième doublé en sélection

Contre le Portugal, Karim Benzema a marqué ses 28ème et 29ème buts en sélection. Loin d’être anecdotique, son doublé a non seulement permis à l’équipe de France de conserver sa première place au classement, mais aussi au joueur de confirmer que son retour en Bleu était complètement justifié. Alors qu’il avait échoué sur pénalty contre le Pays de Galles pour son retour, le madrilène n’a pas tremblé et il a pris ses responsabilités au moment où les Bleus étaient malmenés par les Champions d’Europe.

Au début de la seconde période, il réalise un superbe appel en profondeur entre Pepe et Ruben Dias pour se présenter devant Rui Patricio et inscrire son second but. Au-delà de son sixième doublé en bleu, Benzema a aussi fait jouer ses partenaires, comme à son habitude. C’est lui qui trouve Paul Pogba à la 68ème minute, lorsque le mancunien voit sa frappe déviée par le gardien portugais sur le poteau. Brillant, décisif et enfin récompensé de son activité et de ses efforts.

Seul Deschamps a dû attendre plus longtemps

Opta informe que l’attaquant du Real Madrid a dû attendre cinq ans pour marquer à nouveau en Bleu. Sa dernière réalisation datait d’octobre 2015. C’était contre l’Arménie. Et déjà il inscrivait un doublé. Au total son attente s’élèvait à cinq and et 258 jours.

Mais selon Opta un autre tricolore a dû attendre plus longtemps entre deux réalisations avec l’équipe de France. Un délai de sept ans sépare en effet deux buts inscrits par… Didier Deschamps. C’est le laps de temps qui a séparé le troisième du quatrième but de l’ancien milieu défensif des Bleus. Comble du hasard, sa quatrième réalisation était contre… le Portugal en 1997 lors d’un succès 2-0. Reste à imaginer une suite différente pout Benzema, puisque le but de Deschamps contre les Lusitaniens était son dernier en Bleu.