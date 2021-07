Euro 2020 / Čeferin ne veut plus d'un Euro dans plusieurs pays

EURO 2020 - Dans un entretien accordé à la BBC, Aleksander Čeferin, le président de l'UEFA, a annoncé que l'UEFA ne renouvèlerait pas le format européen pour l'organisation du Championnat d'Europe.

Čeferin sur l'Euro 2020 et son format

"Je n'encouragerai plus ce format. Il est trop difficile à réaliser."



"Ce n'est pas correct que certaines équipes doivent voyager plus de 10 000 kilomètres pendant que les autres doivent seulement voyager 1000 kilomètres."

"Ce n'est pas bien non plus pour les fans qui doivent être à Rome un jour, et à Bakou le prochain. Cela représente un voyage de quatre heures et demi."

Sur ce que fera l'UEFA

"On a dû voyager beaucoup, dans plusieurs pays, avec différentes juridictions, coutumes. Il y avait des pays de l'Union Européenne et hors UE. Donc ce n'était pas facile."

"C'est un format qui avait été décidé avant que je sois en poste. Je l'ai respecté. C'était une idée intéressante, mais c'était difficile à mettre en pratique. Je ne pense pas qu'on le referra à nouveau."