Euro 2020 / Ces Blues qui rêvent du doublé

Avec le sacre de Chelsea en Ligue des Champions, ils sont sept joueurs à pouvoir encore rêver du doublé C1 / Euro. Le club anglais compte des représentants parmi les quatre demi-finalistes.

Pour la troisième fois consécutive et la cinquième fois dans l’histoire, au moins un joueur fera le doublé Ligue des Champions / Euro. Qui succèdera à Ronaldo et Pepe en 2016, et Fernando Torres et Juan Mata en 2012 ?

C’est l’histoire d’un Danois, trois Anglais, un Espagnol et deux Italiens à Wembley…

… Et qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils sont sept coéquipiers qui vont tenter de grossir leur palmarès en remportant l’Euro. Six d’entre eux ont joué la finale de la C1 contre Manchester City, et cinq étaient titulaires.

Andreas Christensen (Danemark)

Le défenseur central de Chelsea a joué 7 rencontres de Ligue des Champions dont les deux matches des demi-finales contre le Real Madrid. En finale, il a remplacé le Brésilien Thiago Silva en fin de première mi-temps. Indiscutable avec le Danemark avec lequel il est un titulaire régulier, le joueur de 25 ans a une belle carte à jouer pour ce doublé.

Ben Chilwell, Reece James et Mason Mount (Angleterre)

A 24 ans, Chilwell ne s’est pas encore imposé en sélection, barré par Luke Shaw dans le couloir gauche de la défense. Avec les Blues, il est par contre un titulaire régulier. C’est également le cas de Mason Mount, qui a joué trois rencontres dans son intégralité lors de l’Euro dont le quart de finale contre l’Ukraine où il s’est distingué par une passe décisive.

Enfin Reece James est à 21 ans l’une des valeurs sûres des Blues, mais il peine à faire sa place dans le groupe de Southgate avec seulement un match joué lors de l’Euro 2020 (contre l’Ecosse).

Cesar Azpilicueta (Espagne)

Présent à Chelsea depuis 2012, le défenseur ibérique a un peu moins joué cette saison (26 matches de championnat mais titulaire en finale de Ligue des Champions) et il n’a pas débuté l’Euro. Mais depuis que Luis Enrique l’a titularisé sur le flanc droit de la défense, la Roja s’est stabilisé et enchaîne les succès.

Jorginho et Emerson

Deux trajectoires radicalement opposées. Les deux joueurs peuvent aussi croire au doublé, mais les contextes sont différents. Jorginho est essentiel aussi bien à son club qu’à sa sélection au contraire d’Emerson (13 minutes de jeu depuis avril en club). Le latéral devrait néanmoins avoir sa chance en sélection suite à la blessure de Spinazzola.

Mais aussi Gerard Moreno et Pau Torres

Car en cas de succès espagnol lors de l’Euro, les deux joueurs de Villarreal réaliseraient aussi un doublé. Les deux joueurs de la Roja ont remporté la Ligue Europa avec le sous-marin jaune contre Manchester United.