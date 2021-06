Euro 2020 / Christian Eriksen s'exprime depuis l'hôpital

Suite à son malaise lors du match contre la Finlande, le joueur danois Christian Eriksen s’est exprimé par l’intermédiaire de son compte Instagram ce mardi pour donner des nouvelles rassurantes.

C’est sans nul doute l’image marquante de ce début de compétition. Lors de la rencontre opposant le Danemark à la Finlande, le milieu de terrain de l’Inter s’écroulait sur la pelouse, avant d’être évacué suite à son malaise. Après des nouvelles rassurantes de la fédération danoise sur son état, c’est au tour de Christian Eriksen de prendre la parole sur les réseaux sociaux.

«Je vais bien, étant donné les circonstances »

« Bonjour tout le monde, Un immense merci pour vos adorables et fantastiques messages d’encouragements des quatre coins du monde. Cela représente beaucoup pour ma famille et moi-même. Je vais bien, étant donné les circonstances. Je dois encore passer quelques examens à l’hôpital, mais je me sens bien.

Maintenant, je vais encourager mes partenaires de la sélection danoise lors des prochains matches. »

Suite à sa sortie du terrain, la rencontre avait cependant repris et s’était conclue sur un succès de la Finlande 0-1. Dans la poule B, il reste encore deux matches aux Danois pour viser la qualification, le premier contre la Belgique le 17 juin, et le second face à la Russie le 21. Tout comme l’opposition face aux Finlandais, ces deux rencontres auront lieu à domicile pour les partenaires d’Eriksen au Parken Stadium à Copenhague.