Euro 2020 / Des nouveaux candidats au titre

Force est de constater que l’Euro 2020 a fait peau neuve. Seules deux équipes présentes en quarts de finale en 2016 sont de nouveau qualifiées à ce stade de la compétition.

Parmi les favoris pour soulever le trophée, beaucoup ont déjà fait leurs valises. C’est le cas des Champions du monde français, des champions d’Europe en titre portugais mais aussi des Néerlandais, des Allemands demi-finalistes il y a quatre ans, tout comme les Gallois qui avaient atteint aussi le dernier carré en 2016.

La Belgique et l’Italie, seuls survivants de 2016

Si l’on compare l’Euro 2016 et l’Euro 2020 au stade des quarts de finale, l’on constate que les tableaux sont radicalement différents. La Belgique et l’Italie sont les seules nations qui ont réussi à se hisser à ce stade de la compétition lors des deux dernières éditions. A titre de comparaison, en 2016 et en 2012, la moitié des nations présentes en quart de finale l'étaient déjà quatre auparavant.

Il faut remonter à 2008 pour retrouver trace d’un tel changement. A l’époque, le Portugal était le seul rescapé des quarts de finale de 2004 à se retrouver parmi les huit dernières équipes encore en lice. Pour l’Euro 2020, il faut noter que les quatre derniers demi-finalistes de 2016 (France, Allemagne, Pays de Galles et Portugal) ont déjà pris la porte.

Trois des quatre meilleurs troisièmes en quarts de finale

Il est également intéressant de noter que parmi les quarts de finalistes de l’Euro 2020, trois d’entre eux ont fini troisième de leur groupe lors du premier tour. Il s’agit de la République Tchèque, de la Suisse et de l’Ukraine.

Trois nations mal engagées qui devaient affronter un premier de groupe en huitième de finale. Et pourtant, elles ont pris le dessus sur leurs adversaires. Cet Euro 2020 possède son lot de surprises, et il reste encore de nombreux matches pour confirmer cette tendance.