Euro 2020/ Des secondes périodes si prolifiques

Depuis le début de l’Euro, les équipes ont offert un grand spectacle avec 135 buts marqués, soit une moyenne de 2.82 buts par match. Avec des performances plus importante au retour des vestiaires.

Avant les demi-finales, le spectacle est au rendez-vous avec beaucoup de buts inscrits. La moyenne des buts est légèrement inférieure à 3 buts par match, mais c’est en seconde période que les attaques se montrent le plus efficace.

Plus de 60% des buts inscrits en seconde mi-temps

Avant les trois derniers matches de la compétition, l’Euro 2020 est déjà en train de devenir l’un des plus prolifiques de l’histoire. En moyenne, les équipes ont marqué 2.82 buts par match, soit un total de 135 réalisations. Le retour des vestiaires semble donner une certaine force aux joueurs qui ont trouvé le chemin des filets 85 fois, contre « seulement » 49 buts lors des 45 premières minutes. Soit 62.9 % de l’intégralité des buts l’ont été après la pause.

Le quart de finale Italie – Belgique est l'une des rares exceptions à cette tendance, puisque les joueurs ont marqué les trois buts lors de la première période. D’ailleurs la Squadra Azzura affiche un bilan intéressant lorsque l’on regarde la répartition de ses buts : lors de ses deux premiers matchs cinq de ses six premiers buts ont été inscrits après la pause, alors que lors des trois rencontres qui ont suivi, la seconde période n’a été le théâtre d’aucune réalisation.

Les Anglais, spécialistes de la seconde mi-temps

La seconde période la plus riche en buts a été celle de France – Suisse, où les deux équipes ont marqué cinq buts au retour des vestiaires alors que la Nati menait 0-1 à la pause. Le huitième de finale entre les Helvètes et la Roja a connu une deuxième mi-temps très palpitante également avec quatre réalisations. A noter enfin que les Anglais sont particulièrement efficaces après la pause. Six de leurs huit buts ont été inscrits lors des quarante cinq dernières minutes.

Depuis le début des matches à élimination directe, il y a eu également cinq prolongations, et celles-ci ont rarement déçu. Lors de France – Suisse et de Suisse – Espagne ces temps supplémentaires n’ont pas fait évolué le score. Mais six buts ont été marqués en prolongation comme lors d’Italie – Autriche (trois buts), Croatie – Espagne (deux buts) et Suède – Ukraine (un but).