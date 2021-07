Euro 2020 / Didier Deschamps confirmé jusqu’en 2022

Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la FFF a confirmé que Didier Deschamps serait bien le sélectionneur des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Le doute n’a pas duré longtemps. Quelques jours après l’élimination des Bleus contre la Suisse, Noël Le Graet a annoncé que Didier Deschamps conservait son poste de sélectionneur.

« La question a été réglée en trois minutes »

Interrogé par nos confrères du Figaro, Noël Le Graet a affirmé d’entrée qu’il n’y aurait aucun changement à la tête de l’équipe de France. « Je l’ai reçu longuement mercredi à Guingamp. La question a été réglée en trois minutes. Sa volonté est très forte de continuer la mienne l’était aussi. Il n’y a pas eu de débat sur « qu’est-ce qu’on fait ? » et « comment on fait ? »

Après la Coupe du monde 2014, l’Euro 2016, la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2020, Didier Deschamps va tenter de disputer sa cinquième phase finale d’une compétition majeure à la tête de l’équipe de France. Tenants du titre, les Bleus auront pour mission de conserver leur couronne acquise en Russie, exploit qui n’a plus été réalisé depuis le Brésil (champion en 1958 et en 1962).

L’élimination à l’Euro n’a pas pesé

Tombée dans le groupe de la mort à l’Euro, la France est cependant parvenue à en sortir en prenant la première place. Son élimination surprise face à la Suisse alors que les Bleus menaient 3-1 à 15 minutes de la fin du match n’aura donc eu de conséquence sur le mandat du sélectionneur.

Lors de ce mathch, plus qu’une erreur du sélectionneur et de son staff, c’est le contexte qui a joué, avec les blessures de nombreux joueurs (Hernandez, Digne, Dembélé, Lemar) la malchance (la barre transversale de Coman à la dernière minute) et l’incertitude que constitue les tirs aux buts.

Malgré la défaite, les Bleus ont constitué un groupe séduisant, avec les intégrations de Jules Koundé, Mike Maignan, Marcus Thuram mais surtout le retour de Karim Benzema. Ce dernier a été la grande satisfaction des Bleus avec quatre buts inscrits en quatre matches.

Pour la qualification pour la Coupe du monde 2022, l’équipe de France devra se sortir du groupe D. A l’heure actuelle elle en occupe la première place avec sept points en trois matches, devant l’Ukraine (3 points en trois matches) et la Finlande (2 points en deux matches).

Les trois prochains matches de Bleus auront lieu en septembre :

01/09 : France – Bosnie

04/09 : Ukraine – France

07/09 : France – Finlande