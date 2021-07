Euro 2020 / Espagne, la vie sans Pablo Sarabia

C’est un coup dur qui a frappé la sélection espagnole. La Roja devra faire sans le Parisien Pablo Sarabia pour sa rencontre contre l’Italie. Il avait coïncidé avec le renouveau de l’Espagne en poule.

Après deux matches nuls empruntés où Pablo Sarabia n’avaient fait que des apparitions, ses deux titularisations contre la Slovaquie et la Croatie avaient donné un souffle nouveau à l’Espagne. Homme fort de la Roja, il ne pourra tenir sa place contre l’Italie. Si Luis Enrique dispose de solides solutions de remplacements, sa sélection perd toutefois un atout majeur.

Dani Olmo ou Mikel Oyarzabal ?

Contre la Slovaquie, mais aussi contre la Croatie, Sarabia avait permis de créer des espaces en gagnant des duels, et également grâce à un jeu court très efficace contre les défenses regroupées. C’est une réelle perte avant d’affronter l’Italie dont le système défensif est redoutable depuis le début de l’Euro. Les Italiens n’ont en effet pris aucun but dans le jeu.

Pour tenter de déstabiliser la Squadra Azzura, Luis Enrique devrait faire appel à Dani Olmo. Le joueur de Leipzig avait commencé l’Euro dans la peau d’un titulaire, mais les deux matches nuls inauguraux lui ont fait perdre sa place. Cependant, son entrée en jeu contre la Croatie où il délivre deux passes décisives en prolongation lui ont redonné du crédit aux yeux de son sélectionneur. Autrement, Mikel Oyarzabal pourrait être une option, lui qui n’a joué que des bouts de matches jusqu’à présent.

Quel visage offensif de l’Espagne sans Sarabia ?

Les titularisations de Sarabia ont coïncidé avec les deux festivals offensifs de la Roja contre la Slovaquie (0-5) et face à la Croatie (3-5). Mais en quart de finale, la Suisse a posé des problèmes à l’attaque espagnole. Et pas seulement à cause des arrêts du gardien Yann Sommer. Il a manqué un peu d’impact physique et de vitesse à l’Espagne contre la Nati.

C’est en regard à ces deux critères que Luis Enrique pourrait choisir de redonner sa chance à Gerard Moreno qui a effectué deux passes décisives lors de l'Euro. Mais sa qualité de finition a fait défaut pendant le tournoi, lui qui a pourtant inscrit 23 buts en Liga cette saison. Marcos Llorente pourrait constituer un autre choix intéressant, lui qui joue en soutien de l’attaquant en club, mais que Luis Enrique a utilisé en tant que latéral droit en phase de groupe. Quoiqu’il en soit pour marquer contre l’Italie de Mancini, l’Espagne aura besoin de tous ses talents offensifs au sommet de leur forme.

