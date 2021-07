Euro 2020 / Et l’Angleterre s’est mise à jouer

Les Anglais ont été bien plus offensifs que lors de leurs précédentes rencontres. Pour preuve, ils ont plus frappé au but en 120 minutes contre les Danois que lors de leurs trois derniers matches.

Il a donc fallu cinq matches au groupe de Gareth Southgate pour que le jeu développé soit enfin synonyme de spectacle offensif. Contre le Danemark, la sélection des Trois Lions s’est souvent projetée vers l’avant, et cela lui a permis d’adopter un style de jeu plaisant et très efficace.

21 tirs en un match contre 20 lors des trois précédents

Ce n’est la même équipe d’Angleterre qui a joué sa demi-finale et le reste du tournoi. Si les compositions étaient semblables, l’état d’esprit était lui différent. Plus offensive, plus volontaire, les hommes de Southgate ont sans doute livré leur meilleur match de l’Euro contre le Danemark.

Un chiffre suffit à le démontrer. Ils ont tenté 21 frappes en 120 minutes, alors que contre l’Allemagne ou les Tchèques, ils avaient à chaque fois tiré cinq fois. D’ailleurs Harry Kane, Raheeem Sterling et leurs partenaires ont plus tenté contre les Scandinaves que lors de leurs trois dernières rencontres (20 frappes dont 10 contre l’Ukraine lors du succès 4-0).

L’ouverture du score a tout modifié

La première période a cependant ressemblé aux autres mi-temps de la sélection britannique. Elle avait le ballon, tentait des débordements, et s’en remettait à la vitesse de Sterling et le talent de Kane pour essayer de marquer. Mais l’ouverture du score danoise a forcé les Anglais à prendre plus de risque. Résultat ?

Une égalisation avant la pause, mais surtout, les attaquants anglais sont passés de quatre tirs en première période à 10 en seconde et sept au cours de la prolongation. Le fait de devoir courir quelques minutes après le score (l’Angleterre a été menée neuf minutes) a incité Sterling et ses partenaires à jouer plus vers l’avant et à moins calculer.

Et c’est sans doute dans ce contexte que l’on a vu l’Angleterre la plus séduisante de cet Euro 2020. Elle n’avait jamais frappé plus de 10 fois au but en un match, elle y est parvenue en une seule mi-temps. Sans un grand Schmeichel, le résultat aurait pu être plus lourd. Visiblement, il faut que les hommes de Southgate soient au pied du mur pour enfin décider de bien jouer.