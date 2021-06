Euro 2020 / France – Portugal, la tentation des couloirs

Contre l’Allemagne, le Portugal a souffert principalement dans les couloirs grâce à l’activité incessante de Gosens et Kimmich. Une faiblesse qui n'a sans doute pas échappé au sélectionneur.

Si les Portugais ont manqué de réussite avec deux buts inscrits contre leur camp, ils ont surtout subi tactiquement face à une Mannschaft qui a gagné ses duels sur les ailes. Et si l’équipe de France procédait de la même manière ?

Vers une composition avec deux récupérateurs et deux joueurs dans les couloirs ?

Séduisante contre l’Allemagne, et dominatrice contre la Hongrie, les Bleus ne sont pas parvenus à concrétiser leurs nombreuses occasions obtenues lors de ces deux matches. Contre le Portugal, Didier Deschamps pourrait opter à une solution tactique similaire à celle choisie par les Allemands avec deux hommes dans les couloirs. La Mannschaft a inscrit quatre buts en passant à chaque fois par les ailes.

L’une des possibilités pour les vice-champions d’Europe serait de sacrifier un milieu de terrain et opter pour un quatuor offensif avec Kingsley Coman et Kylian Mbappé chargés d’animer les couloirs. Cela aurait deux avantages, celui de positionner Antoine Griezmann dans son rôle préférentiel, et aussi d’apporter plus de soutien aux arrières latéraux en position défensive, élément qui a manqué contre la Hongrie lors de l’ouverture du score. Mais cela ne reste qu'une hypothèse.

Mbappé à gauche ?

Le problème de ce système de jeu concernerait le positionnement de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien a été le joueur offensif le plus en vue lors des deux premiers matches. Placé en électron libre, le numéro 10 tricolore s’est montré à son avantage dans ses accélérations et ses dribbles, comme en témoignent les deux buts refusés contre l’Allemagne où il est directement impliqué.Didier Deschamps pourrait alors choisir de mettre deux récupérateurs devant la défense centrale pour limiter l’impact de Bruno Fernandes, si brillant avec Manchester United mais moins tranchant lors de cet Euro.

Les options sont nombreuses pour le sélectionneur des Bleus qui a perdu pour le reste de la compétition Ousmane Dembélé mais qui pourrait s’appuyer sur Kingsley Coman qui avait un temps quitter le groupe suite à la naissance de son troisième enfant. Quel que soit le choix de Didier Deschamps, le potentiel de cette équipe de France est suffisant pour venir à bout de Cristiano Ronaldo et ses partenaires.