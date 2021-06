Euro 2020 / Giroud sur le retour de Benzema en Bleus : "Aucun état d'âme"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, dimanche 6 juin, Olivier Giroud a expliqué qu'il avait très bien vécu le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Sur le retour de Karim Benzema avec les Bleus

"Est-ce que Deschamps m'a prévenu de son retour ? Comme vous devez le savoir, il ne m'a pas prévenu du retour de Karim, j'estime qu'il est le seul décisionnaire. Il ne m'a pas demandé mon avis. Il n'y a aucun commentaire à ajouter. Mon rôle ? Essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, marquer et faire marquer."

"C'est normal que les médias soient enthousiastes quant au retour de Karim, qui est une arme supplémentaire pour l'équipe. C'est le jeu. Je suis à fond derrière l'équipe de France donc je n'ai aucun état d'âme, aucun ressentiment, aucune rancune, je suis en paix et je profite de chaque instant."

Sur la comparaison de Benzema concernant la "F1" et le "karting"

"On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, cela arrivera peut-être. C'est encore quelque chose qui me fait sourire aujourd'hui. Je répète que je n'ai aucun problème, aucune rancune, par rapport à cela."

"Cela me fera plaisir de profiter avec lui si on gagne l'Euro. Je l'inviterai sur un circuit de kart et on se tirera la bourre au kart, voilà !"

Sur son état de forme

"La préparation a été écourtée, notamment avec la finale de la Ligue des champions. Maintenant je me sens très bien physiquement. J'ai toujours très bien bossé à Chelsea, notamment ces trois derniers mois, où mon temps de jeu a été plus faible."

"Je n'ai, je pense, pas beaucoup de retard par rapport à mes coéquipiers, si ce n'est la compétition. Je persiste à croire que je suis bien, et je vais tout faire pour être dans les clous. Bientôt 35 ans, mais en pleine bourre."