Euro 2020 /Groupes E et F : Les scénarios pour la qualification en 8es

Alors que la dernière journée du premier tour se déroule aujourd'hui, quelles sont les équipes qui peuvent encore se qualifier ? Le point sur les groupes E et F.

- Groupe E -

Suède:

Qualifiée en cas de victoire ou de nul contre la Pologne; ou en cas de défaite d'un but et en marquant au moins un but si Espagne et Slovaquie font match nul.

Troisième en cas de défaite de plus d'un but ou 1-0; ou en cas de défaite si Espagne ou Slovaquie s'impose.

Slovaquie:

Qualifiée en cas de victoire contre l'Espagne; ou en cas de nul si la Pologne bat la Suède de plus d'un but.

Troisième en cas de nul si la Pologne bat la Suède d'un but en marquant au moins deux buts; ou en cas de défaite si la Pologne ne bat pas la Suède.

Eliminée en cas de défaite si la Pologne bat la Suède.

Espagne:

Qualifiée en cas de victoire contre la Slovaquie.

Troisième en cas de nul si la Pologne ne bat pas la Suède; ou en cas de défaite d'un but si la Pologne fait match nul en marquant deux buts de moins; ou en cas de défaite d'un but si la Pologne fait match nul en marquant un but de moins et a une moins bonne discipline.

Eliminée en cas de nul si la Pologne bat la Suède; ou en cas de défaite si la Pologne bat la Suède; ou en cas de défaite d'au moins deux buts; ou en cas de défaite d'un but si la Pologne marque au moins autant de buts; ou en cas de défaite d'un but si la Pologne fait match nul en marquant un but de moins et a une meilleure discipline.

Pologne:

Qualifiée en cas de victoire contre la Suède.

Troisième en cas de nul si l'Espagne perd de plus de deux buts; ou en cas de nul si l'Espagne perd d'un but en marquant autant ou moins; ou en cas de nul si l'Espagne perd d'un but en marquant un but de moins et a une moins bonne discipline.

Eliminée en cas de défaite; ou en cas de nul si l'Espagne perd d'un but en marquant au moins deux buts de plus; ou en cas de nul si l'Espagne perd d'un but en marquant un but de plus et a une meilleure discipline.

Groupe F

France :

Qualifiée en cas de victoire ou de nul contre le Portugal, ou de défaite si Allemagne et Hongrie font match nul, ou de défaite si la Hongrie bat l'Allemagne et ne rattrape pas sa différence de buts (-3/+1).

Troisième en cas de défaite contre le Portugal si l'Allemagne bat la Hongrie, de défaite si la Hongrie bat l'Allemagne et rattrape sa différence de buts (-3/+1).

Allemagne :

Qualifiée en cas de victoire contre la Hongrie, ou de match nul si le Portugal ne bat pas la France.

Troisième en cas de match nul si le Portugal bat la France, ou de défaite si la France bat le Portugal.

Eliminée en cas de défaite contre la Hongrie si la France ne bat pas le Portugal.

Portugal :

Qualifié en cas de victoire contre la France, ou de match nul si la Hongrie bat l'Allemagne.

Troisième en cas de match nul si la Hongrie ne bat pas l'Allemagne, ou de défaite si l'Allemagne bat la Hongrie.

Eliminé en cas de défaite si la Hongrie bat l'Allemagne.

Hongrie :

Qualifiée en cas de victoire contre l'Allemagne si la France bat le Portugal, ou en cas de victoire si la France perd et se fait rattraper à la différence de buts (+1/-3).

Troisième en cas de victoire si la France fait match nul ou perd mais ne se fait pas rattraper à la différence de buts (+1/-3).